Сафонов прокомментировал победу «Пари Сен-Жермен» в Суперкубке УЕФА

сегодня, 08:29

Голкипер «Пари Сен-Жермен» высказался по поводу победы в матче за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма».

Всем привет! Вернулись в Париж, у нас пять утра. Тяжёлая дорога после классного, напряжённого, интересного матча. Могу сказать, что такие победы ещё слаще, когда команда проявляет характер и переламывает ход встречи. Плюс победа по пенальти — это нервный и эмоциональный момент. Только положительные эмоции. Идём дальше. Следующий матч на выезде против «Нанта». Будем готовиться.

Напомним, что парижане победили в серии пенальти после ничьей в основное время (2:2, 4:3 по пен.).