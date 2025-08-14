 
Сафонов прокомментировал победу «Пари Сен-Жермен» в Суперкубке УЕФА

сегодня, 08:29
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился после серии пенальти

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался по поводу победы в матче за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма».

Всем привет! Вернулись в Париж, у нас пять утра. Тяжёлая дорога после классного, напряжённого, интересного матча. Могу сказать, что такие победы ещё слаще, когда команда проявляет характер и переламывает ход встречи. Плюс победа по пенальти — это нервный и эмоциональный момент. Только положительные эмоции. Идём дальше. Следующий матч на выезде против «Нанта». Будем готовиться.

Напомним, что парижане победили в серии пенальти после ничьей в основное время (2:2, 4:3 по пен.).

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:15
Скромный....
Так и не сказал сколько голов забил...сколько пенальти отразил.....
112910415
112910415
сегодня в 10:46
И ведь ни одной ошибки не допустил! )
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:56
Тяжёлая дорога с занозами в пятой точке...
ZenCh1
ZenCh1
сегодня в 09:42
Да уж, такие высказывания выглядят довольно жалко. Плохо, что у Матвея нет никаких амбиций и он готов просидеть на скамейке свои лучшие футбольные годы. Не нужно быть гением, чтобы понять, что за спиной Доннаруммы, а теперь Шевалье, он будет вторым номером.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:30
Какие еще эмоции? Ты же не играл?
cska1948
cska1948
сегодня в 08:59
Высказывание Матвея из серии: "Муха села на вола и сказала: мы пахали!"
lotsman
lotsman
сегодня в 08:50, ред.
Устал Матвей, от дороги устал. Другие в дороге отдыхали после матча, а Матвей устал от дороги. Поскольку отдыхал он на скамейке, во время матча.)
la-respect0
la-respect0
сегодня в 08:44
Сложнае и изнурительное полирование пятой точкой скамьи - понимаем )
jRest
jRest
сегодня в 08:38
- И я снова не пропустил, - добавил Матвей, скромно потупив взгляд.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:35
Поздравляем ПСЖ с Суперкубком !!!
Гость
