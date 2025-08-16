Сафонов и Забарный пообщались после перехода украинца в ПСЖ

1755345419

сегодня, 14:56

Французская пресса рассказала о взаимоотношениях российского вратаря и украинского защитника в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает источник, после перехода украинца из «Борнмута» ПСЖ принял определенные меры предосторожности. Забарный и Сафонов пообщались и обсудили ситуацию.

Тем не менее, «некоторые жесты не остались незамеченными». К примеру, Забарный в социальных сетях подписался на всех игроков ПСЖ , кроме Сафонова.

Также в статье отмечено, что Сафонов не собирается покидать парижский клуб и собирается бороться за место в основном составе с .