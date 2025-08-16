 
Сафонов и Забарный пообщались после перехода украинца в ПСЖ

сегодня, 14:56

Французская пресса рассказала о взаимоотношениях российского вратаря Матвея Сафонова и украинского защитника Ильи Забарного в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает источник, после перехода украинца из «Борнмута» ПСЖ принял определенные меры предосторожности. Забарный и Сафонов пообщались и обсудили ситуацию.

Тем не менее, «некоторые жесты не остались незамеченными». К примеру, Забарный в социальных сетях подписался на всех игроков ПСЖ, кроме Сафонова.

Также в статье отмечено, что Сафонов не собирается покидать парижский клуб и собирается бороться за место в основном составе с Лукасом Шевалье.

