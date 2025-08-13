Чалов прокомментировал слухи о переходе в турецкий клуб

Российский нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов сделал публикацию в своем телеграм-канале на фоне слухов о переходе в турецкий «Кайсериспор»:
Сижу в самолёте по пути в Австрию, всё ещё с паспортом и документами, и читаю свежую прессу. Надеюсь на вашу поддержку в завтрашнем матче ПАОКа.
Ранее СМИ сообщали о том, что Чалова обокрали на пляже Миконьятика в Неа-Каликратии.
14 августа ПАОК сыграет в гостях против австрийского «Вольфсберга» в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Первая игра завершилась со счетом 0:0.