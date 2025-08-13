 
Чалов прокомментировал слухи о переходе в турецкий клуб

вчера, 21:18
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг-:-Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК20:00 Не начался

Российский нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов сделал публикацию в своем телеграм-канале на фоне слухов о переходе в турецкий «Кайсериспор»:

Сижу в самолёте по пути в Австрию, всё ещё с паспортом и документами, и читаю свежую прессу. Надеюсь на вашу поддержку в завтрашнем матче ПАОКа.

Ранее СМИ сообщали о том, что Чалова обокрали на пляже Миконьятика в Неа-Каликратии.

14 августа ПАОК сыграет в гостях против австрийского «Вольфсберга» в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

3cbfuamx5gd9
3cbfuamx5gd9
сегодня в 02:39
Ему и в Греции неплохо
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:11
Так что с переездом в Турцию?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:07
Интерес к Слову? Как говорил тов. Сухов А это едва ли. Слабоват Федя совсем
112910415
112910415
вчера в 21:43
Давай уже домой... не получилось у тебя!
shlomo
shlomo
вчера в 21:41
Тумана напустил... конкретики нету....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:28
Ему бы в Россию вернуться...
