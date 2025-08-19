Исак – о ситуации с «Ньюкаслом»: «Отношения не могут продолжаться»

Шведский нападающий «Ньюкасла» прокомментировал свою ситуацию в клубе.

Напомним, что форвард не тренируется с командой, добиваясь трансфера в «Ливерпуль».

Написав сообщение в социальных сетях Исак обвинил «Ньюкасл» в нарушении договоренностей, еще раз подчеркнув, что больше не собирается играть за команду:

Реальность такова, что были сделаны определенные обещания, и клуб давно знает мою позицию. Делать вид, будто бы все эти проблемы возникли только сейчас, – это обман.

Когда обещания нарушены и доверие утрачено, отношения не могут продолжаться. Именно так обстоят дела у меня сейчас, и именно поэтому перемены пойдут на пользу всем, а не только мне.