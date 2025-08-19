 
Исак – о ситуации с «Ньюкаслом»: «Отношения не могут продолжаться»

вчера, 23:31

Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак прокомментировал свою ситуацию в клубе.

Напомним, что форвард не тренируется с командой, добиваясь трансфера в «Ливерпуль».

Написав сообщение в социальных сетях Исак обвинил «Ньюкасл» в нарушении договоренностей, еще раз подчеркнув, что больше не собирается играть за команду:

Реальность такова, что были сделаны определенные обещания, и клуб давно знает мою позицию. Делать вид, будто бы все эти проблемы возникли только сейчас, – это обман.

Когда обещания нарушены и доверие утрачено, отношения не могут продолжаться. Именно так обстоят дела у меня сейчас, и именно поэтому перемены пойдут на пользу всем, а не только мне.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:15
А ты выкупи контракт. Заплати разницу из своего кармана. Готов?
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:23
Все устные договоренности ничего не значат. Есть контракт и его надо соблюдать. А он аж до 2028 года действует. У Ньюкасла богатые владельцы. Если они захотят то могут замариновать Исака на банке и уничтожить его карьеру. Зря швед так борзеет. Саудовцы ведь могут пойти на принцип и проучить его.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:13
Это все предположения, кто кому чего обещал и так далее. Я свечку не держал, и вы тоже.
SHEARER
SHEARER
вчера в 23:35
Не понимаю, почему Ньюкасл не продал его за ту сумму которую предлогали!
Теперь мучаются с ишаком!
Гость
