Комментатор матча ЮФЛ извинился перед арбитром Ариной Станововой

Комментатор Александр Боярский в своем Telegram-канале извинился за свои высказывания о женщинах-судьях в футболе. Во время игры «Родины» с «Зенитом» (1:4) в ЮФЛ-3, он заявил, что женщинам не стоит судить матчи.

Я ошибся. Вчера я совершил ошибку, и в первую очередь хочу извиниться перед девушкой-арбитром Ариной Станововой и её коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был неправ и полностью это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора.

Также приношу извинения футбольному клубу и академии «Родина», с которыми сотрудничал. Хочу подчеркнуть, что я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки — это украшение футбола. Ещё раз хочу извиниться перед Ариной.