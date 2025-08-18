 
Soccer.ru
Комментатор матча ЮФЛ извинился перед арбитром Ариной Станововой

вчера, 10:33

Комментатор Александр Боярский в своем Telegram-канале извинился за свои высказывания о женщинах-судьях в футболе. Во время игры «Родины» с «Зенитом» (1:4) в ЮФЛ-3, он заявил, что женщинам не стоит судить матчи.

Я ошибся. Вчера я совершил ошибку, и в первую очередь хочу извиниться перед девушкой-арбитром Ариной Станововой и её коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был неправ и полностью это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора.

Также приношу извинения футбольному клубу и академии «Родина», с которыми сотрудничал. Хочу подчеркнуть, что я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки — это украшение футбола. Ещё раз хочу извиниться перед Ариной.

Ранее стало известно, что клуб «Родина» прекращает сотрудничество с комментатором после его слов.

Брулин
Брулин
вчера в 18:04
Это же тот самый бояра, который с бубновым на спорт боксе работал? Тогда неудивительно
adekvat
adekvat
вчера в 13:14
Я тоже считаю не надо мешать мух с котлетами, ни в боксе ни в футболе, да нигде кроме как в постели.
47d6jbwg9t2w
47d6jbwg9t2w
вчера в 12:53
Получил втык - пришлось извиняться.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:23
Переобулся на ходу.
А. Боярский сам себя опустил ниже плинтуса.
А фраза "Хочу подчеркнуть, что я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе", просто вершина кретенизма.
Интересно, а в мужском туалете тоже место для женщин есть?
9rtzyz8z69q3
9rtzyz8z69q3
вчера в 11:54
Все правильно сказал, не нужно было извиняться.
Capral
Capral
вчера в 11:27, ред.
А я бы не извинялся. За что извиняться, за то, что бабам не место в мужском футболе?! Так это правда, хотябы потому, что в мужском футболе возможны разного рода матерные слова, бегают, 30т. Даже, как-то не эстетично, видеть женщину в мужской компании на футбольном поле... Придумали же идиотизм, в виде женского футбола, ну вот, пусть там и судят. А то, получается, как женщина мужской уролог- ни раздеться, ни показать.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:20, ред.
Никогда не ставил под сомнение их способность работать в этом виде спорта? Ну извиниться конечно можно, но врать то для этого зачем так откровенно? Просто надо уметь всегда ставить под сомнение все свои убеждения и мысли и тогда не будет тянуть учить других жить и корчить из себя знатока. И не придётся тогда извиняться и врать
8j5dyw97x25f
8j5dyw97x25f
вчера в 10:35
Поздно извиняться,шума уже навёл
