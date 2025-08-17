 
«Родина» не будет работать с комментатором после его слов о женщинах-судьях

вчера, 23:46

Пресс-служба «Родины» отреагировала на высказывание комментатора Александра Боярского в матче Юношеской футбольной лиги о женщине-арбитре.

Главная цель футбола — объединять людей. Любая дискриминация противоречит этому принципу.

Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе — неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба «Родина».

Клуб исключает взаимодействие с Боярским в будущем. Также «Родина» планирует провести ряд мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России.

sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:48
О чем я и говорил в предыдущей новости о нем
