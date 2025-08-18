Диарра требует компенсацию от ФИФА за ущерб карьере от трансферных правил

1755512042

вчера, 13:14

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) сообщает о судебных разбирательствах в Бельгии с участием бывшего футболиста «Арсенала», «Челси», «Реала», «Анжи», «Локомотива», ПСЖ и сборной Франции — .

4 октября 2024 года Суд ЕС признал, что система трансферов ФИФА нарушает законы ЕС по иску Диарра. FIFPro и ряд других организаций выражают поддержку ему, требуя компенсацию за ущерб, причинённый правилами трансферов, противоречащими принципам свободы передвижения и конкуренции.

Суд установил, что правила ФИФА препятствуют игрокам разрывать контракты и реализовывать свои права, что негативно сказалось на карьере Диарра.

Экспертная оценка подтвердила наличие ущерба, и он требует от ФИФА и Бельгии 65 млн евро до налогов или 35 млн евро «чистыми» в качестве компенсации.