«Марсель» продаст Рабьо после драки с товарищем по команде

1755616083

вчера, 18:08

«Марсель» принял решение расстаться с полузащитником сборной Франции .

Причиной стала стычка Рабьо с товарищем по команде : футболисты «Марселя» подрались в раздевалке после выездного поражения от «Ренна» в первом туре чемпионата Франции и были отстранены от тренировок.

Главный тренер команды из Прованса поддержал решение клуба.

Рабьо перешел в «Марсель» в сентябре прошлого года после расставания с «Ювентусом» и сыграл 32 матча, забив 10 мячей и сделав 6 голевых передач.