«Марсель» продаст Рабьо после драки с товарищем по команде

«Марсель» принял решение расстаться с полузащитником сборной Франции Адриеном Рабьо.
Причиной стала стычка Рабьо с товарищем по команде Джоном Роу: футболисты «Марселя» подрались в раздевалке после выездного поражения от «Ренна» в первом туре чемпионата Франции и были отстранены от тренировок.
Главный тренер команды из Прованса Роберто Де Дзерби поддержал решение клуба.
Рабьо перешел в «Марсель» в сентябре прошлого года после расставания с «Ювентусом» и сыграл 32 матча, забив 10 мячей и сделав 6 голевых передач.
-Мамаша! Мааамаа!!!! Мама помоги!
-Мамаша! Мааамаа!!!! Мама помоги!