«Марсель» продаст Рабьо после драки с товарищем по команде

вчера, 18:08

«Марсель» принял решение расстаться с полузащитником сборной Франции Адриеном Рабьо.

Причиной стала стычка Рабьо с товарищем по команде Джоном Роу: футболисты «Марселя» подрались в раздевалке после выездного поражения от «Ренна» в первом туре чемпионата Франции и были отстранены от тренировок.

Главный тренер команды из Прованса Роберто Де Дзерби поддержал решение клуба.

Рабьо перешел в «Марсель» в сентябре прошлого года после расставания с «Ювентусом» и сыграл 32 матча, забив 10 мячей и сделав 6 голевых передач.

Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:49
Да за Рабьо давно шлейф скандалист тянется
112910415
112910415
вчера в 19:34
Неравнодушный парень... Ценить таких надо! )
shlomo
shlomo
вчера в 19:05
Обоих нужно было выгонять... не дело раздоры в команде...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:54
Дисциплина прежде всего. Игроки драчуны подставили клуб... Решение жесткое, но правильное.
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:31
у меня только тоталы в нем
Брулин
Брулин
вчера в 18:30
Рабьо:
-Мамаша! Мааамаа!!!! Мама помоги!
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:27
Нет , негров не продают - это расизм...( негров толерантно подписывают)...)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:21
Или негров не судят?))))
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:17
"Победителей не судят"...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:12, ред.
А второго парня не продадут?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 