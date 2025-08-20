 
Де Йонг сменил агента, чтобы продолжить переговоры с «Барселоной»

вчера, 11:04

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, который ранее в интервью заявлял, что скоро продлит контракт с «сине-гранатовыми», сменил агента.

По информации источника, футболист был недоволен работой предыдущего представителя Али Дурсуна. Сообщается, что на фоне неудачных переговоров с руководством каталонцев игрок почувствовал себя обманутым, поэтому отказался от его услуг. Имя нового агента на данный момент не сообщается.

В сезоне-2024/25 Френки де Йонг провёл 46 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:53
На самом деле тут два варианта, либо он действительно не доволен работой, либо из агента хотят сделать козла отпущения, мол Де Йонг то давно хотел продлить контракт, и не хотел доить Барсу в самые трудные для нее время, просто агент не мог договориться. Это может спасти репутацию Голландца перед болельщиками.
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:36
Агенты- зло футбола
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:11, ред.
Наверное денег мало выбивал ему))) или много брал себе ))
