Де Йонг сменил агента, чтобы продолжить переговоры с «Барселоной»

1755677076

вчера, 11:04

Полузащитник «Барселоны» , который ранее в интервью заявлял, что скоро продлит контракт с «сине-гранатовыми», сменил агента.

По информации источника, футболист был недоволен работой предыдущего представителя Али Дурсуна. Сообщается, что на фоне неудачных переговоров с руководством каталонцев игрок почувствовал себя обманутым, поэтому отказался от его услуг. Имя нового агента на данный момент не сообщается.

В сезоне-2024/25 Френки де Йонг провёл 46 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.