Переговоры «Реала» и Винисиуса по новому контракту приостановлены

1755594466

вчера, 12:07

Переговоры между «Реалом» и нападающим о новом контракте приостановлены.

Мадридский клуб предлагал бразильцу заключить новую сделку с зарплатой в 20 млн евро за сезон, однако агенты посчитали такое предложение неприемлемым, потому что сейчас форвард получает 17 млн евро.

Представители Винисиуса решили не вести новые переговоры по контракту до завершения нынешнего сезона.