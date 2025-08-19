Переговоры «Реала» и Винисиуса по новому контракту приостановлены

Переговоры между «Реалом» и нападающим Винисиусом Жуниором о новом контракте приостановлены.
Мадридский клуб предлагал бразильцу заключить новую сделку с зарплатой в 20 млн евро за сезон, однако агенты посчитали такое предложение неприемлемым, потому что сейчас форвард получает 17 млн евро.
Представители Винисиуса решили не вести новые переговоры по контракту до завершения нынешнего сезона.
Это Реал, любой игрок мечтает там быть, хоть Винисиус и топ игрок, даже больше., незаменимых нет. Пусть не сразу, но найдут достойную замену. Хотя я хочу его и дальше видеть в Королевском клубе
