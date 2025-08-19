 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2025/2026

Переговоры «Реала» и Винисиуса по новому контракту приостановлены

вчера, 12:07

Переговоры между «Реалом» и нападающим Винисиусом Жуниором о новом контракте приостановлены.

Мадридский клуб предлагал бразильцу заключить новую сделку с зарплатой в 20 млн евро за сезон, однако агенты посчитали такое предложение неприемлемым, потому что сейчас форвард получает 17 млн евро.

Представители Винисиуса решили не вести новые переговоры по контракту до завершения нынешнего сезона.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноКапитан «Тоттенхэма» продлил контракт с клубом
18 августа
Официально«Тоттенхэм» продлил контракт со Спенсом
18 августа
Мойзес: «Хочу остаться в ЦСКА. Сейчас идут переговоры»
18 августа
ОфициальноБывший защитник «Динамо» Варела продлил контракт с «Фламенго»
17 августа
В «Вест Хэме» хотят, чтобы Пакета остался
17 августа
Слухи«Ливерпуль» продаст Конате, если он не продлит контракт до 1 сентября
16 августа
 
Сортировать
Все комментарии
vw9y2sspk6kt
vw9y2sspk6kt
вчера в 17:03
Похоже с ним пора прощаться
djaich
djaich ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:08
Ну такое. К примеру, Бейл и без докторов всех в Реале залечил так, что долго помнить будут. Пусть лучше продают Винисиуса и не забивают себе голову, все равно в свое время за копейки достался.
Incredulous
Incredulous ответ djaich (раскрыть)
вчера в 15:36
Ну если он такой ранимый, то пусть обратится к психологу.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 15:21
Ну, теперь в команде нет папы Карло, который пытался его в узде держать.
112910415
112910415
вчера в 14:36
Платят копейки талантливому парню...
Бежать ему надо! )
Брулин
Брулин
вчера в 13:45
Скоро в Аль-Хиляль поедет, вместе со своим корешом индусом.

Ни один европейский клуб не будет переплачивать в 2 раза за этих «феноменов», если Реал от них откажется, а все к этому идет.
afxz98cg2u3y
afxz98cg2u3y
вчера в 13:39
Тут все дело в банальной жадности игрока и агента.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:30
Сезон покажет, нужен ли Винисиус Хави Алонсо или нет. Важный он игрок или нет. Если нет, тогда выставит на продажу... Если нужен, тогда найти компромисса, контракт на равне Мбаппе, если нужно...
djaich
djaich ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:55, ред.
Может быть у него и игровой спад из за того, что по контракту договориться не могут? Вроде, эта тягомотина уже больше года длится, причем на фоне более выгодных предложений игроку со стороны. В свое время, похоже, и Икарди целенаправленно пошел на полный скандальный разрыв с Интером, так как руководство клуба считало, что такого ключевого игрока можно неоправданно долго динамить с повышением зарплаты, а она у Икарди была весьма низкая для его тогдашнего уровня.
Comentarios
Comentarios ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:48
Он откровенно обнаглел
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:45
Вот тут Перес прав на все 100%. Зарплату, тем более такую заоблачную, нужно платить за результат, а не за былые заслуги. Прошлый сезон Вини провалил, на КЧМ практически растворился. То есть уровень игры бразильца упал, а зарплату он требует повысить, не логично как-то. Это всё равно что рабочий на заводе придёт к начальнику и попросит его поднять зарплату за то, что он стал выполнять свою работу хуже чем раньше. Что услышит рабочий в такой ситуации, а точнее куда будет послан, все прекрасно догадываются, вот и Винисиус в данной ситуации должен слышать то же самое, образно конечно.
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 12:29
Вот если бы не Реал это был, все бы громко говорили, что : Идиоты, не жалейте денег, продлевайте, это один из лучших в мире. Но...
Это Реал, любой игрок мечтает там быть, хоть Винисиус и топ игрок, даже больше., незаменимых нет. Пусть не сразу, но найдут достойную замену. Хотя я хочу его и дальше видеть в Королевском клубе
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 