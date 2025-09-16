Бельгийский «Юнион» одержал победу в первом в своей истории матче ЛЧ

1758047981

вчера, 21:39

Футбольный клуб «Юнион» в дебютном для себя матче основного этапа Лиги чемпионов победил нидерландский ПСВ со счетом 3:1. Встреча проходила в Эйндховене.

Голами в составе победителей отметились Промис Дэвид (9-я минута, с пенальти), Ануар Аит-Эль-Хадж (39) и Кевин Мак Аллистер (81). У проигравших отличился Рубен ван Боммел (90).

Ранее «Юнион» дважды вылетал из Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда. В прошлом сезоне команда впервые за 90 лет стала чемпионом страны.