Бельгийский «Юнион» одержал победу в первом в своей истории матче ЛЧ

вчера, 21:39
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)1 : 3Логотип футбольный клуб Юнион Сент-Жиллуаз (Брюссель)Юнион Сент-ЖиллуазМатч завершен

Футбольный клуб «Юнион» в дебютном для себя матче основного этапа Лиги чемпионов победил нидерландский ПСВ со счетом 3:1. Встреча проходила в Эйндховене.

Голами в составе победителей отметились Промис Дэвид (9-я минута, с пенальти), Ануар Аит-Эль-Хадж (39) и Кевин Мак Аллистер (81). У проигравших отличился Рубен ван Боммел (90).

Ранее «Юнион» дважды вылетал из Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда. В прошлом сезоне команда впервые за 90 лет стала чемпионом страны.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Юнион» дома встретится с английским «Ньюкаслом», ПСВ в гостях сыграет с германским «Байером». Обе игры пройдут 1 октября.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:35
Думается мне, что у хозяев случился недонастрой. Думали у себя дома у дебютанта выигрывают в лёгкую...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:44
Хозяева сподобились только на гол престижа...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:39, ред.
Вот это интересный и неожиданный результат
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:55
