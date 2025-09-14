  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

вчера, 20:25
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Футболисты «Манчестер Сити» со счетом 3:0 одержали победу над «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Этихад».

В составе «Манчестер Сити» отличились Фил Фоден (18-я минута) и Эрлинг Холанд (53, 68).

«Манчестер Сити» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 6 очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке, в активе команды 4 очка.

В следующем туре «Манчестер Сити» 21 сентября на выезде сыграет с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» 20 сентября примет «Челси». Кроме того, на следующей неделе «Манчестер Сити» проведет первый матч общего этапа Лиги чемпионов против итальянского «Наполи», встреча пройдет в Манчестере 18 сентября.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс» в матче чемпионата Франции
Вчера, 20:15
«Зенит» не смог победить «Балтику» в матче РПЛ
Вчера, 18:55
«Ливерпуль» обыграл «Бернли»
Вчера, 18:00
«Крылья Советов» обыграли «Сочи»
Вчера, 16:30
«Рома» уступила «Торино» в поединке чемпионата Италии
Вчера, 15:35
Футболистки ЦСКА обыграли «Спартак» в полуфинале Кубка России
Вчера, 13:55
 
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:48
Команды абсолютно разного уровня.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 23:13
А что толку от Дьокереша, если нет системы???
В Жироне даже Довбик забивал 20 с плюсом за сезон при выстроенной игре. А тут хоть Дьокереша, хоть Кейна ставь них.. не будет.
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:49, ред.
Аморим поставил игру МЮ как у аутсайдера. Быстро быстро протолкнуться в штрафную соперника, на индивидуальном мастерстве, может на авось что то получится. Никакой доминирущей игры, никакого контроля, только проход на дриблинге и удар. Поэтому игроки здесь вообще не при чём. Может только вратарь. Срочно искать топ тренера. Иначе всё будет по кругу. Как раз освободился Эшпириту Санту. Не топ, но по крайней мере АПЛ знает не понаслышке, пока лучшие варианты не освободятся.
shur
shur ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:33
...никогда, ни один известный голкипер не в состояние сделать результат в одиночку,ну Бро это смешно !!! МЮ сейчас - та заводская проходная,как поётся в одной популярной песне...!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:22
Аморим все еще тренери МЮ?
ему нужеых игроков купили в это лето.
была полноценная предсезонная подготовка.
в еврокубках не участвует, работай и готовься к матчам АПЛ.
сегодня игра на Этихаде полумертвым Сити
который проиграл Брайтону и Тоттенхэму.
и все равно Аморим разгромлен.
пора прощаться с португальцем.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:15
Доннаруму могли уговорить пойти в МЮ. Многие всё ещё мечтают играть за этот клуб. Возможно бы с приходом Доннарумы результаты бы пошли вверх. Он сейчас реально самый крутой кипер
DXTK
DXTK ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:13
А зачем Доннарумме идти в МЮ который проигрывает Тоттенхэму в финале ЛЕ........и вообще не борется за ЛЧ. .....а если так нужен вратарь то можно и тер Штрегена у Барсы забрать Флику он не нужен....... да он травмирован возрастной, но скажем ван Де Сар тоже не мальчиком пришел, да и вратарь уровня ЛЧ и тащить умеет.

PS Все же Тен Хаг хорошенько нагадил в свое время убрав Де Хею......которого от слова все хейтили, когда он наоборот МЮ тащил.....и даже брал за это золотую перчатку...... теперь надеюсь все болелы МЮ довольны....... остались без нормального кипера эпохи Фергюсона......
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:12
Красных даже не заметили... Очень жаль Мбемо,который действительно лезет из кожи вон. Может ему надо было не торопиться переходить в МЮ.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:11
Мю не вернется на прежний уровень это середняк Апл
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:03
С удовольствием посмотрю матч следующего тура АПЛ Арсенал - Манчестер Сити... Артета умеет побеждать Гвардиолу и ему очень нравится это делать. А вот Гвардиола недоволен сложившейся ситуацией, она его сильно раздражает, что Пеп тщательно пытается скрыть – ведь два тренера считаются друзьями. Черная кошка, правда, между ними уже проходила. Посмотрим матч... У Артеты есть психологическое преимущество - он не боится проиграть и потому раскован. Гвардиола, наоборот, не переносит поражений, он на них зацикливается - и это уже комплекс.
Apsny
Apsny ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 21:00
Оба игрока были на своей половине поля при передаче мяча.
DXTK
DXTK
вчера в 20:59, ред.
Только МЮ был выше Сити теперь снова оказался ниже........это уже похоже на традицию.

Сити в очередной раз доказал кто босс в манчестере, Как я и говорил что МЮ ничего не светит с Аморимом даже ЛК, не понимаю почему его сразу не отправили в отставку после вылета от Гримсби на кубке лиги...... после первого тура против Арсенала кто то уже начал всерьез думать что у МЮ появится с ним какой то шанс в этом сезоне, а я задавался вопросом, так что изменил Аморим........как понимаем ничего. Главное обыграли Бернли главного конкурента МЮ за выживание, так что задачу минимум уже на пол сезона выполнили.......

Вот знаете я слежу за другими клубами как они легко растаются с тренером......Байер сразу после 2 туров отправил Тен Хага в отставку, Ноттингем Форест не смотря на то что Санту их вывел в ЛЕ , сменили на Постекоглу, Фенербахче не попав в ЛЧ расстались с Моуриньо, ......но что в очередной раз ждет МЮ........Аморим от слова никакой.......как же повезло Ливерпулю, что они не повелись тогда на португальца и нашли Слота и берут титулы.......

PS Сити должен был реабилитироваться в глазах болелов за провальные 2 тура и матч с МЮ 3-0.........удался. Особенно любит Холанд их угощать голами
shur
shur
вчера в 20:46
...Браво...!!! С Заслуженной Победой!!! Никогда не думал, что такое буду писать,однако реалии таковы что это (про МЮ) надолго....!!!
Nenash
Nenash
вчера в 20:39
По делу..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:38
По игре всепоглощающего преимущества у Сити я не особо заметил. За последние 10 минут МЮ имел 3 убойных момента и всё мимо кассы. Майну шикарно на дриблинге прошёл середину поля, но бестолковая борода опять всё запорол.
Шешко как оторванный ломоть - парень открывается, но его не видят, и наоборот, Шешко прикрыт, и на него идёт пас - в борьбу.

Если подытоживать, то крайние нападающие у МЮ просто зря едят свой хлеб. Ну и линия хавов сегодня спит с открытыми глазами.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:35
Полное отсутствие класса у игроков МЮ, у тренера МЮ, у руководства МЮ. Я чуть не сломал мышку об стол, когда в очередной раз игроки МЮ били мимо створа ворот (Доргу, Каземиро, Мбеумо). Мбеумо единственное светлое пятно в команде.
Амад будто разучился играть за лето.
Шешко ни о чем абсолютно.

Спасибо руководству МЮ за то что проиграли битву за Дьёкереша.
Спасибо руковдству МЮ за то что купили какого-то ноунейма на вратарскую позицию, когда такой классный кипер как Доннарума был на выход из ПСЖ... И всего на 10 лямов дороже того, кого купил Мю. И почему наш новый кипер в запасе остался, а Доннарума с первого матча потащил Сити вперед???

Байендыр вообще дырявый, что он делает в наших воротах?

Сити просто на классе расскатал МЮ. В первом тайме было страшно видеть их комбинации, насколько они четко контролировали мяч и матч. Во втором же тайме уныние, безнадёга..

Амориму тоже приветы. Команда влетает 3-0, он не делает замен, его всё устраивает. Только в самом конце, когда уже нафиг не нужны они были.
Поставь эти полена на тренчах бить по воротам. Они реально в створ попасть не могут . Просто ужас, что я видел???

Все выходные испортили.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:33
Тренер МЮ недавно говорил что они сконцентрируются на товарняках, как в воду глядел ...именно так и будут видать делать, АПЛ им уже не интересна судя по всему. Увы.
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 20:33
Один вопрос: почему второй гол Холланда был засчитан, разве там не было оффсайда?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 