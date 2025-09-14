«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

1757870722

вчера, 20:25

Футболисты «Манчестер Сити» со счетом 3:0 одержали победу над «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Этихад».

В составе «Манчестер Сити» отличились Фил Фоден (18-я минута) и Эрлинг Холанд (53, 68).

«Манчестер Сити» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 6 очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке, в активе команды 4 очка.

В следующем туре «Манчестер Сити» 21 сентября на выезде сыграет с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» 20 сентября примет «Челси». Кроме того, на следующей неделе «Манчестер Сити» проведет первый матч общего этапа Лиги чемпионов против итальянского «Наполи», встреча пройдет в Манчестере 18 сентября.