«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Футболисты «Манчестер Сити» со счетом 3:0 одержали победу над «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Этихад».
В составе «Манчестер Сити» отличились Фил Фоден (18-я минута) и Эрлинг Холанд (53, 68).
«Манчестер Сити» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 6 очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке, в активе команды 4 очка.
В следующем туре «Манчестер Сити» 21 сентября на выезде сыграет с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» 20 сентября примет «Челси». Кроме того, на следующей неделе «Манчестер Сити» проведет первый матч общего этапа Лиги чемпионов против итальянского «Наполи», встреча пройдет в Манчестере 18 сентября.
Амад будто разучился играть за лето.
Шешко ни о чем абсолютно.
Спасибо руководству МЮ за то что проиграли битву за Дьёкереша.
Спасибо руковдству МЮ за то что купили какого-то ноунейма на вратарскую позицию, когда такой классный кипер как Доннарума был на выход из ПСЖ... И всего на 10 лямов дороже того, кого купил Мю. И почему наш новый кипер в запасе остался, а Доннарума с первого матча потащил Сити вперед???
Байендыр вообще дырявый, что он делает в наших воротах?
Сити просто на классе расскатал МЮ. В первом тайме было страшно видеть их комбинации, насколько они четко контролировали мяч и матч. Во втором же тайме уныние, безнадёга..
Амориму тоже приветы. Команда влетает 3-0, он не делает замен, его всё устраивает. Только в самом конце, когда уже нафиг не нужны они были.
Поставь эти полена на тренчах бить по воротам. Они реально в створ попасть не могут . Просто ужас, что я видел???
Все выходные испортили.
Шешко как оторванный ломоть - парень открывается, но его не видят, и наоборот, Шешко прикрыт, и на него идёт пас - в борьбу.
Если подытоживать, то крайние нападающие у МЮ просто зря едят свой хлеб. Ну и линия хавов сегодня спит с открытыми глазами.
Шешко как оторванный ломоть - парень открывается, но его не видят, и наоборот, Шешко прикрыт, и на него идёт пас - в борьбу.
Если подытоживать, то крайние нападающие у МЮ просто зря едят свой хлеб. Ну и линия хавов сегодня спит с открытыми глазами.