«Ростов» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне РПЛ

вчера, 21:30
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Ростов» со счетом 1:0 одержал победу над московским ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростов-Арене».

Мяч на 7-й минуте забил воспитанник ЦСКА Константин Кучаев. Армейцы доигрывали матч вдевятером — на 43-й минуте прямую красную карточку получил Милан Гайич, а на 84-й минуте за второе предупреждение с поля был удален Матеус Алвес.

«Ростов» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате и располагается на 4-й строчке, в активе команды 15 очков.

В следующем туре «Ростов» 21 сентября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», ЦСКА 22 сентября в гостях встретится с «Сочи». Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, «Ростов» 18 сентября в Москве сыграет со «Спартаком», ЦСКА в тот же день примет калининградскую «Балтику».

Источник: itar-tass.com
112910415
112910415
сегодня в 00:38
Ростов неожиданно был лучше!
drive45
drive45
вчера в 23:55
Спасибо Ростову за победу. Армейцам спасибо за самоотверженную игру играть в меньшинстве и ничуть не уступать сопернику дорогого стоит.Класс игры и команды всё равно налицо. Но видимо Ростову все же больше нужна была победа отсюда и такой результат. Спасибо командаи за игру и дальнейших им успехов в нашем чемпионате.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:06
ЦСКА встряхнули, это полезно... А Ростов? Ростову желаю просто поверить в свои силы!!! И играть в футбол... Кстати, возможно случится так, что ЦСКА весной будет очень сильно жалеть о потере именно этих трёх очков... А Ростов наоборот...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:50
21 -- очко, 22 -- перебор ))
Картёжники поймут .
ЦСКА начинает новую серию без проигрышных игр. Удачи ,
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:34
С Победой Земляки!!!
Limonov
Limonov
вчера в 22:31
Соседей с Победой!!!
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ Михалыч 54 (раскрыть)
вчера в 22:15
А что в прошлой ничейной игре с Локо они не выложились? Уж в той то игре они поярче даже выглядели чем сегодня...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:07
Багаж Николича кончился...
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 22:04
«Активный отрезок матча - начало мин 10-15.- наиболее вероятны голы и моменты. Дальше – меньше». В целом матч прошёл по моему сценарию – это не с потолка, соккермены, есть карта матча (строится гороскоп на начало и место игры), другое дело что для интерпретации перипетий матча работают множество факторов в том числе личные гороскопы тренеров, вратарей, игроков…поэтому когда есть время можно поразбираться с той или иной игрой…или например в частных командах хорошо работают гороскопы начальников (речь идёт о Галицком и например по моему Морозове (Акрон)
Сп62
Сп62
вчера в 21:55
Армейцы прекрасно играют с командами, которые предпочитают открытый футбол. Вскрывать оборону после пропущенного мяча оказалось им не по силам. Удручает то, что иностранные тренеры предпочитают легионеров нашим ни чем ни хуже игрокам.
Capral
Capral
вчера в 21:52, ред.
Не буду комментировать глупейший армейский привоз, но он напомнил мне гол ростовчан, два года назад в ворота Динамо в Москве, когда также, после прессинга гостей ошибся Лещук и оборона москвичей, а забил Байрамян. Практически- два гола как под копирку.

Ну и конечно не хочется еще раз наступать на армейскую больную мoзоль, но как в анекдоте Ю.В.Никулина: ..."а придется". Ну так вот, не первый раз, а практически регулярно констатирую тот факт, что ЦСКА очень слаб в позиционном футболe, а сегодняшняя игра- это еще раз подтвердила...

И не сказать, что Ростов выставил автобус. Ничего подобного, наоборот- ростовчане построили подвижную, очень грамотную оборону, которая, подобно гармошке- сдвигалась и раздвигалась, в зависимости от ситуации, а при случае, Ростов стремительно и остро контратаковал. Другими словами- ростовчане сыграли в футбол ЦСКА...

И что интересно, что оставшись в меньшинстве, ЦСКА, используя ошибки хозяев во 2-м тайме, сам, очень остро убегал в контры, одна из которых могла с полным основанием закончиться пенальти в ворота ростовчан, но ВАР решил прокрутить кино на полчаса назад, точно, как в игре ЦСКА с Краснодаром, и пенальти назначен не был...

Вобщем, армейцам есть над чем задуматься, ведь весь 1-й тайм, они играли в равных составах, но так, ничего интересного придумать не смогли. Ну а мне, всё что остается- это поздравить Ростов и его поклонников с победой!!!
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:52, ред.
Теперь молодым армейским ребятам придётся привыкать, что ВСЕ команды РПЛ будут к ним относится сверхсерьёзно.
Сегодня у них не получилось это.
Ростов очень мобилизованным выглядел на поле, и если бы не Акинфеев, то счёт мог быть крупным.
Хотя, признаться Ятимов в рамке был тоже очень хорош.

P.S. Меня до хохота проняло, как комментаторы матча СТАРАТЕЛЬНО обходили тему "косяка" Акинфеева, в результате чего был забит гол.
"Ошибка... ОБОРОНЫ ЦСКА привела к пропущенному голу"
и тут же:
"Акинфеев в воротах как всегда был хорош: фактически два раза спас армейцев от неминуемых голов".

Что, в нашем футболе появился действующий игрок, грубые ошибки которого ОБЯЗАЛИ СТАРАТЕЛЬНО НЕ ЗАМЕЧАТЬ???

Смешно выглядели эти потуги говорящих голов "Матч-Премьер".
ZLF
ZLF
вчера в 21:50
Не трогайте Альбу Ростов поднимается
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:47
С юмором, ТК футбол это игра,а не в*йна. В этом туре хозяева поля не проиграли ни разу. ЦСКА не мог разрушить эту линию
Карасев судил нормально. Фабио не матерился и вел себя достойно. Мы же не КБ
Михалыч 54
Михалыч 54
вчера в 21:47
Ростову некуда отступать было, там уже запахло пердивом. Выложились перед своими болелами до конца и победили. Спасибо вам, парни за эту игру. Всех с победой!!!
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:46
После поражения в Ростове лихая серия "ЦСКА" началась, поражением в Ростове она и закончилась, ежли не ошибаюсь на цифре 21. Ну это в качестве лирического отступление. А по матчу, Акинфеев конечно ошибся, плюс еще и гол оказался победным, но как минимум 4 раза просто спасал, оставляя "армейцам" надежду на положительный исход, хотя бы ничейный. Те в свою очередь, теряя бойцов, рубились отчаянно до последнего, но не срослось, хотя и моменты были, тот же удар в перекладину Мусаева. Ну а "Ростов" довел игру до победы, с которой болельщиков клуба и поздравляю, да и в целом вполне себе добротный матч провел. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Futurista
Futurista
вчера в 21:40
Эх...не спасли своего вратаря полевые ЦСКА...теперь Игорь виноват...кони, поддержите ветерана...
Ростов с победой!...красиво сделано...
