«Ростов» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне РПЛ

«Ростов» со счетом 1:0 одержал победу над московским ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростов-Арене».
Мяч на 7-й минуте забил воспитанник ЦСКА Константин Кучаев. Армейцы доигрывали матч вдевятером — на 43-й минуте прямую красную карточку получил Милан Гайич, а на 84-й минуте за второе предупреждение с поля был удален Матеус Алвес.
«Ростов» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате и располагается на 4-й строчке, в активе команды 15 очков.
В следующем туре «Ростов» 21 сентября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», ЦСКА 22 сентября в гостях встретится с «Сочи». Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, «Ростов» 18 сентября в Москве сыграет со «Спартаком», ЦСКА в тот же день примет калининградскую «Балтику».