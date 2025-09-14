«Ростов» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне РПЛ

1757874608

вчера, 21:30

«Ростов» со счетом 1:0 одержал победу над московским ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла на «Ростов-Арене».

Мяч на 7-й минуте забил воспитанник ЦСКА Константин Кучаев. Армейцы доигрывали матч вдевятером — на 43-й минуте прямую красную карточку получил Милан Гайич, а на 84-й минуте за второе предупреждение с поля был удален Матеус Алвес.

«Ростов» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 8 очков. ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате и располагается на 4-й строчке, в активе команды 15 очков.