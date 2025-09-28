«Арсенал» вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:2.
Голом у хозяев отметился: Вольтемаде (34'). За гостей забивали Мерино (84'), Габриэль (90+6').
По итогам встречи «Ньюкасл Юнайтед» имеет 6 очков, у гостей — 13 очков.
В следующем матче «Ньюкасл Юнайтед» сыграет 5 октября, соперником будет «Ноттингем Форест». «Арсенал» проведет следующий матч 4 октября, (соперник — «Вест Хэм»).
Молодцы! Бились до последнего!
Молодцы! Бились до последнего!
(Если это важно, там и другие расхождения есть по времени.... Португалия Сегунда. греция...)
(Если это важно, там и другие расхождения есть по времени.... Португалия Сегунда. греция...)
p.s. Дата сегодня, 18:00, по факту завтра 20:00
p.s. Дата сегодня, 18:00, по факту завтра 20:00
Не вижу в линии этих матчей.
Не вижу в линии этих матчей.
Турция. Первая лига 2025/2026, 8 тур
Турция. Первая лига 2025/2026, 8 тур
Можно как то пояснить? Будет открыто, нет?
Можно как то пояснить? Будет открыто, нет?
вот результат. упущенная победа, и поражение.
вот результат. упущенная победа, и поражение.
Думаю по судейству будут вопросы
Думаю по судейству будут вопросы