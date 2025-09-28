  • Поиск
«Арсенал» вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»

вчера, 20:40
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился: Вольтемаде (34'). За гостей забивали Мерино (84'), Габриэль (90+6').

По итогам встречи «Ньюкасл Юнайтед» имеет 6 очков, у гостей — 13 очков.

В следующем матче «Ньюкасл Юнайтед» сыграет 5 октября, соперником будет «Ноттингем Форест». «Арсенал» проведет следующий матч 4 октября, (соперник — «Вест Хэм»).

Alex_67
Alex_67 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:41
У меня тоже был этот вопрос. Вовремя заглянул.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 23:01
Арсенал показал сильную волю к победе!
Молодцы! Бились до последнего!
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:41
Зря Ньюкасл упустил Исака, столько голов и очков недосчитаются. Он мог сам мяч тащить, напрягать оборону. Вольтемаде же другого плана нападающий, слишком зависимый.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 22:26
Благодарим за информацию, уже в процессе исправления дат матчей различных лиг.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:12
Хау отдал игру, сел в оборону в 5 защитников на своем поле.
вот результат. упущенная победа, и поражение.
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 21:02
Борьба была даже по меркам регби жёсткая. Жиллет хотел гладиаторских боёв.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:51
С углового коронный)))
Думаю по судейству будут вопросы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:47
Такая Воля к победе не может не радовать...
