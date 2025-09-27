Покер Глушенкова помог «Зениту» разгромить «Оренбург» в матче РПЛ

1758997676

вчера, 21:27

Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 5:2 одержал победу над «Оренбургом» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Максим Глушенков (22-я, 34-я, 77-я и 90+2-я минуты) и Александр Соболев (74). У «Оренбурга» отличились Эмиль Ценов (83) и Владислав Камилов (88).

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей (четыре победы, две ничьи). Команда располагается на 3-й строчке с 19 очками. «Оренбург» потерпел второе поражение подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 7 очков.

В следующем туре 4 октября «Зенит» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном», «Оренбург» примет «Ростов» 5 октября.