Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Покер Глушенкова помог «Зениту» разгромить «Оренбург» в матче РПЛ

вчера, 21:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 5:2 одержал победу над «Оренбургом» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Максим Глушенков (22-я, 34-я, 77-я и 90+2-я минуты) и Александр Соболев (74). У «Оренбурга» отличились Эмиль Ценов (83) и Владислав Камилов (88).

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей (четыре победы, две ничьи). Команда располагается на 3-й строчке с 19 очками. «Оренбург» потерпел второе поражение подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.

В следующем туре 4 октября «Зенит» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном», «Оренбург» примет «Ростов» 5 октября.

Источник: itar-tass.com
Sergo81
Sergo81
сегодня в 01:11
Глушенков вышел на свой уровень, он лидер атак Зенита. За ним тянутся, в первую очередь, россияне( Соболев, мостовой), Леги стали хороши в подыгрыше. Сегодня я увидел здоровый «организм» команды. Нет той тягомотины, резиновой игры легов. И виной этому Максим. А ведь совсем недавно его гнали из команды псевдо болельщики. Как можно не видеть, что чел реально хорош в атаке, не понимаю.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 00:29
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 23:46
    Максим Глушенков провел зачётную игру. Браво!!!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 23:39
    При этом можно отметить черновую работу Вендела, который на расслабоне контролирует и отбирает мячи в центре.Особенно полезен Педро.Семак убрал его с фланга, поставив в опорную, парень полезен и здорово старается.Ну а Макс-это Макс.Его частые разрезающие пасы или пасы пяткой достаются сопернику.Но мысль верна и огрехи простительны на фоне покера.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 23:34
    А я еще не давно думал, что Семак кончил карьеру Глушенкова.
    Palex
    Palex ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 23:17
    Тут скорее,вратарю подумать надо.
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 22:48
    А что он красиво говорил, можешь напомнить? Просто интересно...
    Vilar
    Vilar
    вчера в 22:34
    Как попал Оренбург в этом сезоне в рпл ч/з ...опу, так и играет.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:26
    Против Зенита в открытый футбол могут играть рядовые команды только с максимальной физической готовностью. Тогда можно прессиноговать по всему полю и вовремя возращаться в защиту. Оренбург атаковал большими силами и получал смертельные контратаки в ответ. Результат был предсказуем с начала первого тайма. Слишкович говорит красиво, но на поле со своей стратегией был обречён.
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:10
    Сегодня Оренбург может чувствовать себя мадридским Реалом. )
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 22:09
    Пулемет Максим
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 22:05
    Глушка в РПЛ - последний из Могикан.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:04
    Глушенков азартный Парамоша)...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 22:03
    При всем моём отношении к Зениту , радует что при таком наличии гастеров , все голы забили россияне!
    ABir
    ABir
    вчера в 21:59
    Матч порадовал болельщиков Зенита изобилием голов и 3 очками, но Оренбург показал, что игра не заканчивается даже при счете 4-0.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:55
    Забить 5 это отлично, но как же пропустили ещё два? Семаку надо подумать маленько)
    2vshrbgm697b
    2vshrbgm697b
    вчера в 21:50
    Зенит с шикарной победой, скоро команда вернется на первое место.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:46
    Весёленький Эль-Газико опять вышел...
    Очередной бенефис Глушенкова...
    Живенько и куражисто...
    Оренбург молодцы...старались и выглядели очень достойно...
    Не понравилось...ошибки Адамова и ненужные кривляния Барриоса...
    Зенит набрал неплохой ход...не сбавлять обороты...
    Оренбургу не унывать......ну бывают такие дни...когда и Реал..и Челси...и Ливерпуль ...и Оренбург - проигрывают...
    Забыть и идти дальше!!!
    Зенит с очередной победой!!!!
    Жорж Милославский
    Жорж Милославский
    вчера в 21:44
    Зенит с Победой! Максим Глушенков в огне🔥
    particular
    particular
    вчера в 21:44
    Не сказать, что результат неожиданный, - Оренбург не рыл, а Зенит не рвал...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:42
    Это была голевая феерия! Я в восторге от просмотра...
