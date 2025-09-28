  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА победил «Балтику» и вышел на первое место в РПЛ

вчера, 16:32
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:0 обыграл калининградскую «Балтику» в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на 5-й добавленной ко второму тайму минуте забил Игорь Дивеев. На 83-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Балтики» Кевин Андраде.

«Балтика» впервые проиграла в нынешнем сезоне РПЛ. При этом клуб установил рекорд РПЛ по длительности беспроигрышной серии на старте сезона среди новичков высшего дивизиона (9).

ЦСКА поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, у команды 21 очко. «Балтика» расположилась на 5-й строчке с 17 очками.

В следующем туре ЦСКА дома встретится в московском дерби со «Спартаком», «Балтика» примет махачкалинское «Динамо». Обе встречи состоятся 5 октября. Также командам 1 октября предстоит провести матчи группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Армейцы в гостях сыграют с московским «Локомотивом», балтийцы дома встретятся с тольяттинским «Акроном».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Интер» обыграл «Кальяри»
27 сентября
«Боруссия» и «Айнтрахт» забили 10 голов на двоих
27 сентября
Покер Глушенкова помог «Зениту» разгромить «Оренбург» в матче РПЛ
27 сентября
«Ювентус» и «Аталанта» поделили очки
27 сентября
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью
27 сентября
«Реал» пропустил 5 голов от «Атлетико» и потерял первые очки в Ла Лиге
27 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
drive45
drive45
сегодня в 02:47, ред.
Балтийцы очень хороши но все же армейцы лучше. Команда Талалаева открытие сезона и девять туров без поражений говорит о многом, команда боевая с бойцовским характером играет и борется до конца несмотря на то где и с каким соперником ведет борьбу. И осечка с ЦСКа только больше сплотит команду и позволит ей добиваться хороших результатов в нашем чемпионате. Армейцы по истечению одной третьи чемпионата заслуженно возглавляют РПЛ. Наш чемпионат не предсказуем борьба будет не шуточной но шансы у Москвичей очень неплохие.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 01:09
Если балтику обыграли, то пищевик и подавно
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 23:33
Сегодня трудовая, заслуженная победа у талалаевских костоломов.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:28
Спартак прёт с Крылышками и ПариНН?
Очень сложные соперники. Для Спартака. )))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 23:17
Зачем что-то ждать, не пойму, два тура нет армейцев в чемпионате, а Спартак весь сентябрь как танк прет
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:11
Балтику вам уже давали.
Подождём 2 ноября, когда ЦСКА сыграет с ПариНН, кто и сколько будет вынимать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 23:08
Дайте нам балтику сегодня и будете вынимать вместе)
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:06
Вы путаете ПариНН и Балтику.
Попробуйте ещё раз. )))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 22:38
Удивительно, но вы спросили и ответили сами себе.
Спартак забил три пари нн, вынимайте)))
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:51
А сколько Зенит забил Балтике два тура назад? А сколько Спартак забил Балтике во втором туре? )))
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:06
На что там смотреть? Как Спартак попытается обыграть НН с 15 - го места что бы самим попасть с 8- го на 5- ое место в турнирной таблице
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Муравьед (раскрыть)
вчера в 19:56
есть правда, согласен
25процентный клоун
25процентный клоун ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 19:55
не люблю эти слова, особенно когда дело касается судейства.
isamsn
isamsn ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:36
сколько людей столько и мнений
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:31
Всех армейцев приглашаю на просмотр настоящего Футбола от Спартак Москва : не мучение , ныряние, симуляции, а пас и завершение.
Муравьед
Муравьед ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Зенит играл со своим фарм клубом отсюда и пять мячей, а ЦСКА играл с командой ещё до десятого тура ни разу не проигрывающей. Почувствуй разницу.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:26
Талалаев — о поражении «Балтики»: только ЦСКА и «Краснодар» играют в похожее на футбол.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:25
Раньше Зенит был злом РПЛ, но теперь опять эти бразды берёт ЦСКА, они были таким, им есть, что вспомнить.
Балтика просто как жемчужина футбола на их фоне
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:22, ред.
С победой ЦСКА! С выходом на первое место.
ЦВБП 🔴 🔵
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:18
Зенит забил 5ть мячей с игры, армейцы один с левого стандарта.
Армейцы худшие по игре в восьмерке
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:15
А как в 2006 том году ЦСКА не хотите???? а ведь очень походе, да на все года те, когда судьи не боясь тащили никакущих армейцев
Capral
Capral ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
А как бы я хотел видеть моё любимое ментовское ДИНАМО-1976, со званиями и погонами!!!!!!!
Red blu
Red blu
вчера в 19:09
Круговой: "Отдали абсолютно все силы. После матча в раздевалке просто молча смотрели друг на друга, не было сил ни на что. С победой, армейцы! Мы сегодня её с вами заслужили."
Balbes77773
Balbes77773 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:09
Спасибо,дружище!А как бы я хотел видеть ТАКОЙ ЦСКА!Как в 2008!Чтоб рвал всех воообще по бую,кто перед нами!)))Спасибо!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:09
"У ЦСКА в этом матче 21 удар по воротам. 15 ударов в створ и 6 явных голевых моментов"
Вот это я вижу от армейского вождя и недоумение - футбол смотреть надо, а не считать, армейцы нулевые второй матч, а я только 2 смотрел.
Бегите лучше пока не поздно, посое того как Деян проедет по этим ноунэймам уже обсуждать будет нечего
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:04
Армейские размышляют, наиграли они на гол или нет))) а игру то не проще ли пересмотреть, играли без ворот, устраивали сутолоку и навалы и ждали удачи
Capral
Capral ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 19:04
Ну конечно наиграл, без вопросов!!! Достаточно вспомнить удар в штангу в 1-м тайме, удар головой Дивеева, который вратарь вытащил, да много еще чего!!! Я не об этом. Я хотел бы видеть более конструктивный футбол ЦСКА, более интересный. А по сегодняшнй победе всё однозначно- ЦСКА заслужил!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:00
    Balbes77773
    Balbes77773 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:59
    Но,Вы согласны,что ЦСКА на гол наиграл?Пусть без феерических атак,пусть без "спартаковских стеночек",забеганий и пасов пяткой)Просто парни наиграли на ГОЛ и то,что случилось на 95ой минуте-честный результат игры?Да,некоторые голы-случайность,согласен.Да,можеет быть,именно этого Андраде не хватило...Но,ничья,для Балтики-это не правильно было бы.имхо
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 18:54, ред.
    Получается вернули должок Балтике за кубок......забив на последней минуте.......С таким составом, без нападающих - подвиг от тренерского штаба
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     