ЦСКА победил «Балтику» и вышел на первое место в РПЛ

1759066321

вчера, 16:32

Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:0 обыграл калининградскую «Балтику» в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Гол на 5-й добавленной ко второму тайму минуте забил Игорь Дивеев. На 83-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Балтики» Кевин Андраде.

«Балтика» впервые проиграла в нынешнем сезоне РПЛ . При этом клуб установил рекорд РПЛ по длительности беспроигрышной серии на старте сезона среди новичков высшего дивизиона (9).

ЦСКА поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ , у команды 21 очко. «Балтика» расположилась на 5-й строчке с 17 очками.