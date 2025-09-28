ЦСКА победил «Балтику» и вышел на первое место в РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:0 обыграл калининградскую «Балтику» в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол на 5-й добавленной ко второму тайму минуте забил Игорь Дивеев. На 83-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Балтики» Кевин Андраде.
«Балтика» впервые проиграла в нынешнем сезоне РПЛ. При этом клуб установил рекорд РПЛ по длительности беспроигрышной серии на старте сезона среди новичков высшего дивизиона (9).
ЦСКА поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, у команды 21 очко. «Балтика» расположилась на 5-й строчке с 17 очками.
В следующем туре ЦСКА дома встретится в московском дерби со «Спартаком», «Балтика» примет махачкалинское «Динамо». Обе встречи состоятся 5 октября. Также командам 1 октября предстоит провести матчи группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Армейцы в гостях сыграют с московским «Локомотивом», балтийцы дома встретятся с тольяттинским «Акроном».
Со времен Мусы и Думбия, ни одного забивного нападающего, если не брать короткий эпизод с Языджи Юсуфом. А это скоро 10 лет как
Но нет, Челестини не может поставить яркую атакующую игру. В игре ЦСКА, как и прежде, нет оригинальных ходов, фланговые атаки примитивны с использованием тяжеловестного Мойзеса, и как прежде, главная цель армейцев- контригра, которая обедняет игру команды... В лучшем случае, следуют прострелы или навесы. ЦСКА всю игру пытался осуществить, не столько игровое давление- сколько физическое и психологическое.
Получилось в концовке затолкать мяч и победить, но эта игра, как и многие другие у ЦСКА оставила много вопросов. Спасителем оказался Дивеев, который как и в прошлом сезоне часто забивал. К балтийцем претензий нет, защищались и оберегали священные рубежи своей штрафной изо всех сил, но не выдержали, не хватило концентрации. Хотя, эпизодами, команда не плохо выбегала в контры. Лучший у них вратарь. Потерялся неутомимый Бевеев...
Вобщем, ЦСКА с победой!!! Но подумать, есть над чем...
