«Боруссия» и «Айнтрахт» забили 10 голов на двоих

«Боруссия» Менхенгладбах и «Айнтрахт» выдали сверхрезультативный матч в 5-м туре Бундеслиги. В поединке было забито 10 голов.
Гости выигрывали по ходу матча 6:0, однако хозяева сумели отыграть 4 мяча.
«Боруссия» — «Айнтрахт» 4:6 (0:5)
Голы: Кастроп 72, Табакович 78, Энгельхардт 83, Ранос 90+9 — Кох 11, Кнауфф 15, Буркардт 35, Шаиби 39, Узун 45+1, Кох 47
«Боруссия»: Николас, Дикс, Эльведи, Кристиан Кьяродия (Табакович 38), Скалли, Рейц (Нетц 61), Энгельхардт, Ульрих (Ранос 82), Штегер (Нойхаус 38), Кастроп, Мачино (Зандер 61)
Главный тренер: Сеоане Херардо.
«Айнтрахт»: Мораиш Виейра душ Сантуш, Коллинс (Бута 57), Кох, Тете, Браун (Аменда 78), Доан (Винтер Хёйлунд 71), Шаиби, Шкири, Узун (Гётце 57), Кнауфф, Буркардт (Вахи 71)
Главный тренер: Топпмёллер Дино.
Предупреждения: Аменда 90+1, Кнауфф 90+5, Дикс 90+5
Судья: Экснер Флориан.