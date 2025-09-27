  • Поиск
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2025/2026

«Боруссия» и «Айнтрахт» забили 10 голов на двоих

вчера, 22:10
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)4 : 6Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

«Боруссия» Менхенгладбах и «Айнтрахт» выдали сверхрезультативный матч в 5-м туре Бундеслиги. В поединке было забито 10 голов.

Гости выигрывали по ходу матча 6:0, однако хозяева сумели отыграть 4 мяча.

«Боруссия» — «Айнтрахт» 4:6 (0:5)
Голы: Кастроп 72, Табакович 78, Энгельхардт 83, Ранос 90+9 — Кох 11, Кнауфф 15, Буркардт 35, Шаиби 39, Узун 45+1, Кох 47

«Боруссия»: Николас, Дикс, Эльведи, Кристиан Кьяродия (Табакович 38), Скалли, Рейц (Нетц 61), Энгельхардт, Ульрих (Ранос 82), Штегер (Нойхаус 38), Кастроп, Мачино (Зандер 61)
Главный тренер: Сеоане Херардо.

«Айнтрахт»: Мораиш Виейра душ Сантуш, Коллинс (Бута 57), Кох, Тете, Браун (Аменда 78), Доан (Винтер Хёйлунд 71), Шаиби, Шкири, Узун (Гётце 57), Кнауфф, Буркардт (Вахи 71)
Главный тренер: Топпмёллер Дино.

Предупреждения: Аменда 90+1, Кнауфф 90+5, Дикс 90+5

Судья: Экснер Флориан.

Источник: soccer.ru
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 02:18
А какой для Вас немецкий футбол?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:16
Разве это немецкий футбол?
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 01:33
Думаю, что Айнтрахт просто расслабился поведя в шесть мячей, к тому же тренер убрал лидеров с поля поэтому в концовке пропустили четыре гола. Гладбах на старте сезона выглядит ужасно, недавно он проиграл разгромно Вердеру дома, пропустив четыре мяча. Скорее всего команду ждет борьба за выживание.
fzn34z4ef4gz
fzn34z4ef4gz
сегодня в 00:44
Весёлый матч получился,на радость болельщикам
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 00:28
Они что в теннис играли?
SpaM-10
SpaM-10 ответ Икарус (раскрыть)
вчера в 23:21, ред.
Главный эксперт сайта считает такое количество голов позорищем. Поэтому всё нормально.
Икарус
Икарус ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 23:19
Набегут эксперты и скажут что это нормальный, качественный футбол.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:47
жеребята провалили 1 тайм.
так нельзя играть)))тем более дома.
как бы не вылетели из вышки.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 22:15
Позорище, а не лига.
