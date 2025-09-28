  • Поиск
«Сочи» продлил серию без побед в сезоне РПЛ до 10 матчей

вчера, 18:54
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Футболисты «Сочи» сыграли вничью со счетом 0:0 с «Динамо» из Махачкалы в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Каспийске.

«Сочи» остается единственной командой РПЛ, не побеждавшей в текущем розыгрыше чемпионата России. На счету сочинцев 2 ничьих и 8 поражений. При этом «Сочи» прервал серию из семи поражений подряд во всех турнирах и впервые не проиграл при Игоре Осинькине, который 4 сентября возглавил команду, сменив Роберта Морено.

«Сочи» остался на 16-м месте, на счету команды 2 очка. Махачкалинское «Динамо» находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В следующем туре «Сочи» примет «Пари НН», махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Балтикой». Обе игры состоятся 5 октября.

adekvat
adekvat
вчера в 21:29
Отрицательный результат тоже результат, вперед за рекордом.
gorets004
gorets004
вчера в 20:09
в пердиве динамо будет лидером. увы это уровень этого динамо мх.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:52
Зря Осинькин принял в управление ФК Сочи. Это клуб неожиданно появился и уйдёт тоже незаметно. Хозяева создали его не по велению души, а по указанию сверху, нельзя было новый стадион оставлять без присмотра. Деньги на содержание клуба выделяются, но никто не ставит никаких турнирных задач. Осинькин лучше бы взял команду первого дивизиона и доказал там свою состоятельность, кому хотел.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:51
"Боевая" ничья - "расписали по очку"...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:30
Главное сегодня не проиграли !
anzhi1
anzhi1
вчера в 19:18
Унылая игра в исполнении обеих команд. Непонятно, на что рассчитывало Динамо Мах, продавая самых ключевых игроков,которые только и были в команде - это Валентин Пальцев и Эгаш Касинтура. Как бесит Давид Волк,когда он тянет время уже с самого начала матча,при этом не важно какой счет,проигрывают или выигрывают, просто тянет время как будто. Что за идиотская привычка - дождаться,пока игрок соперника подбежит близко,и потом только взять мяч в руки. При этом не важно,первая минута или последняя, с аутсайдером играют или с лидером.
Надеюсь в Европе не смотрели этот матч
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:16
Благодаря этому результату неудалось в этом туре закрыть все нолики в турнирной таблице, как в графе "поражения"(Лкомотив с нулём), так и в графе "победы"(Сочи с нулём), но может в следующем туре всё же закроются. Что касается самой игры, то обеим командам очки нужны позарез, но атака и у Сочи и у Динамо на сегодня самая слабая в РПЛ и когда рассчитывать на победы с более серьёзными соперниками не приходится, остаётся только побеждать конкурентов, что сегодня не удалось ни тем ни другим. Будет во втором круге ответка, где хозяевами будут футболисты Сочи, которые набрали пока всего два турнирных очка и, что примечательно оба с командами Динамо. Следующий тур у Сочи дома есть возможность добыть первую победу с конкурентом из Нижнего, а Динамо едет в гости к дерзкому новичку из Калининграда. Удачи им и без травм.
Болейте за своих, а не против чужих!
ABir
ABir
вчера в 19:15
Для Сочи ничья в гостях тоже не плохой результат по нынешним временам, победы точно будут, правда не много и очень придется потрудиться.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:12
Команды не уровня рпл
nubom
nubom
вчера в 19:10
Сочинцы показали, как могут биться за очко... Теперь осталось научиться играть в футбол...
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:08, ред.
Вот если бы кто-нибудь в перерыве к судье обратился, что, мол, минут за 20 до окончания 2-го тайма СВИСТНИ об окончании этого "ХУтбольного матча", а в других, с участием этих команд, добавишь, было бы здорово.
Но некому было обратиться...
Уныло и блекло.
Я смотрел в основном из-за того, ПОЛУЧАЕТСЯ ЛИ у Осинкина что-то сделать с Сочи.
Пока - УВЫ...(((
Всё очень печально.
Очень ёмко о сегодняшнем ХУтболе сказал комментатор где-то на 85-й минуте: "Спасибо тем, кто сегодня пришёл на стадион, спасибо тем, кто смотрит этот матч в телеэфире - это тоже своего рода подвиг".
