«Сочи» продлил серию без побед в сезоне РПЛ до 10 матчей

Футболисты «Сочи» сыграли вничью со счетом 0:0 с «Динамо» из Махачкалы в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Каспийске.
«Сочи» остается единственной командой РПЛ, не побеждавшей в текущем розыгрыше чемпионата России. На счету сочинцев 2 ничьих и 8 поражений. При этом «Сочи» прервал серию из семи поражений подряд во всех турнирах и впервые не проиграл при Игоре Осинькине, который 4 сентября возглавил команду, сменив Роберта Морено.
«Сочи» остался на 16-м месте, на счету команды 2 очка. Махачкалинское «Динамо» находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В следующем туре «Сочи» примет «Пари НН», махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Балтикой». Обе игры состоятся 5 октября.
Но некому было обратиться...
Уныло и блекло.
Я смотрел в основном из-за того, ПОЛУЧАЕТСЯ ЛИ у Осинкина что-то сделать с Сочи.
Пока - УВЫ...(((
Всё очень печально.
Очень ёмко о сегодняшнем ХУтболе сказал комментатор где-то на 85-й минуте: "Спасибо тем, кто сегодня пришёл на стадион, спасибо тем, кто смотрит этот матч в телеэфире - это тоже своего рода подвиг".
Болейте за своих, а не против чужих!
Надеюсь в Европе не смотрели этот матч
