«Сочи» продлил серию без побед в сезоне РПЛ до 10 матчей

1759074850

вчера, 18:54

Футболисты «Сочи» сыграли вничью со счетом 0:0 с «Динамо» из Махачкалы в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Каспийске.

«Сочи» остается единственной командой РПЛ , не побеждавшей в текущем розыгрыше чемпионата России. На счету сочинцев 2 ничьих и 8 поражений. При этом «Сочи» прервал серию из семи поражений подряд во всех турнирах и впервые не проиграл при Игоре Осинькине, который 4 сентября возглавил команду, сменив Роберта Морено.