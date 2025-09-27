  • Поиск
«Интер» обыграл «Кальяри»

вчера, 23:45
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Кальяри» и «Интер». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Мартинес (9') и Эспосито (82').

По итогам встречи «Кальяри» имеет 7 очков, у гостей — 9 очков.

В следующем матче «Кальяри» сыграет 5 октября, соперником будет «Удинезе». «Интер» проведет следующий матч 5 октября (соперник — «Кремонезе»).

CCCP1922
CCCP1922 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 03:28
Высокий командный дух;
Железная дисциплина;
Высокие морально-волевые показатели;
Отличная физическая подготовка;
Большое количество тактических схем и способность менять их во время игры.
Примерно так....
kozanostra007bond
kozanostra007bond
сегодня в 03:05
А где все статьи на соккере? после 31 августа ни одной не вижу.
Что случилось?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:15
Победа в эконом режиме. Тем более Кальяри давно несложный соперник
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:50
Всех Интеристов с победой! Эспосито надо по чаще выпускать в стартавом составе!
