«Интер» обыграл «Кальяри»

В матче итальянской Серии А встречались «Кальяри» и «Интер». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Мартинес (9') и Эспосито (82').
По итогам встречи «Кальяри» имеет 7 очков, у гостей — 9 очков.
В следующем матче «Кальяри» сыграет 5 октября, соперником будет «Удинезе». «Интер» проведет следующий матч 5 октября (соперник — «Кремонезе»).
Железная дисциплина;
Высокие морально-волевые показатели;
Отличная физическая подготовка;
Большое количество тактических схем и способность менять их во время игры.
Примерно так....
Что случилось?
