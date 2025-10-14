Романцев призвал добавлять в контракты иностранцев пункт с изучением языка

1760433429

14 октября 2025, 12:17

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» призвал добавлять в контракты иностранных футболистов и тренеров пункт, согласно которому они должны учить русский язык. Об этом Романцев рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза.

«Что сложного, если каким-то образом обратиться к кому-нибудь, чтобы в контрактах зарубежных футболистов и тренеров было знание русского языка, — сказал Романцев. — Мы же сами себя унижаем, что за иностранцами ходят переводчики. Знаем ли мы, что он переводит, я не могу представить, как общаться с футболистами через переводчиков. Так ли они доносят, что хочет тренер? Я не уверен. Станислав Саламович Черчесов работал за рубежом, общался».