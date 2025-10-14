 
 
 
Романцев призвал добавлять в контракты иностранцев пункт с изучением языка

14 октября 2025, 12:17

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев призвал добавлять в контракты иностранных футболистов и тренеров пункт, согласно которому они должны учить русский язык. Об этом Романцев рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза.

«Что сложного, если каким-то образом обратиться к кому-нибудь, чтобы в контрактах зарубежных футболистов и тренеров было знание русского языка, — сказал Романцев. — Мы же сами себя унижаем, что за иностранцами ходят переводчики. Знаем ли мы, что он переводит, я не могу представить, как общаться с футболистами через переводчиков. Так ли они доносят, что хочет тренер? Я не уверен. Станислав Саламович Черчесов работал за рубежом, общался».

Брулин
Брулин
14 октября в 23:05
Старшинов работал в Японии, Слуцкий сейчас в Китае и неплохо работает. Сомневаюсь, что они знают эти языки. Тренер должен давать результат, на каком языке он общается с игроками и прессой- это второстепенно
lotsman
lotsman
14 октября в 14:07
Правильно, поставить условие в контракте - Знание русского языка, и головная боль с лимитом на легионеров разрешится сама собой.)
stanichnik
stanichnik
14 октября в 13:34
Пункт, обязывающий игрока изучать русский язык, может не дать нужного эффекта, ввиду возможного отсутствия у футболиста способностей к изучению языков. Гораздо продуктивнее будет включить в договор дополнительные хорошие премиальные за овладение русским языком для общения не только внутри клуба, но и с прессой, и репортёрами во время интервью.
Болейте за своих, а не против чужих!
nubom
nubom
14 октября в 13:16
Чтобы общаться на русском и быть понятым в России надо всего 5-6 слов. Обычно через 2-3 занятия футболисты могут свободно определить на слух название произведения классика советской литературы М. Горького "Мать"…
Alex_67
Alex_67
14 октября в 13:16
Сначала Сычев, теперь Романцев... А может быть свести их вместе? У этих людей есть интерес друг к другу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 12:49
Да никто не будет изучать, тем более насильно. По собственному желанию и так некоторые изучают...
