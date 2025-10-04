Галактионов назвал непростыми переговоры «Локомотива» с Бариновым

1759608998

вчера, 23:16

Процесс переговоров о продлении контракта полузащитника с московским футбольным клубом «Локомотив» идет непросто, однако стороны стараются найти точки соприкосновения. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Локомотива» .

Контракт 29-летнего полузащитника истечет по окончании нынешнего сезона.

«Процесс непростой, стороны по-разному воспринимают его. С одной стороны, тревожно, но у меня есть информация от главного руководителя, что стороны должны договориться. Клуб рассчитывает на нашего капитана и надеется найти точки соприкосновения», — сказал Галактионов.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года. Вместе с клубом футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).

Также Галактионов оценил победу своих подопечных над столичным «Динамо» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (5:3). «Играли против высококлассного соперника, где собраны очень сильные игроки группы атаки, — отметил специалист. — Мы играем не просто с командой, которая присутствует на поле, а с той, в которой подбор игроков один из сильнейших в лиге. Соперник после гола усилил давление, создал два-три хороших момента, но, может, нам надо было сыграть более дисциплинированно».