  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Галактионов назвал непростыми переговоры «Локомотива» с Бариновым

вчера, 23:16

Процесс переговоров о продлении контракта полузащитника Дмитрия Баринова с московским футбольным клубом «Локомотив» идет непросто, однако стороны стараются найти точки соприкосновения. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

Контракт 29-летнего полузащитника истечет по окончании нынешнего сезона.

«Процесс непростой, стороны по-разному воспринимают его. С одной стороны, тревожно, но у меня есть информация от главного руководителя, что стороны должны договориться. Клуб рассчитывает на нашего капитана и надеется найти точки соприкосновения», — сказал Галактионов.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года. Вместе с клубом футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).

Также Галактионов оценил победу своих подопечных над столичным «Динамо» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (5:3). «Играли против высококлассного соперника, где собраны очень сильные игроки группы атаки, — отметил специалист. — Мы играем не просто с командой, которая присутствует на поле, а с той, в которой подбор игроков один из сильнейших в лиге. Соперник после гола усилил давление, создал два-три хороших момента, но, может, нам надо было сыграть более дисциплинированно».

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Акроне» не планируют увольнять Тедеева на фоне серии без побед в РПЛ
Вчера, 17:31
Официально«Манчестер Сити» продлил контракт с Савио
03 октября
Официально«Тоттенхэм» продлил контракт с Бентанкуром
03 октября
Официально«Зенит» продлил контракт с Мантуаном
02 октября
Роман Бабаев сообщил, что Иван Обляков хочет продлить контракт с ПФК ЦСКА
02 октября
В ПФК ЦСКА рассказали о ходе переговоров по продлению контракта с Мойзесом
02 октября
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:55
Пока не какой конкретики, как это частенько бывает когда новости касаются Баринова...
shur
shur
вчера в 23:52
...вот приедет Барин - Барин нас рассудет...!!!
makes canabis
makes canabis
вчера в 23:48
Победа
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 