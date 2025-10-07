  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В ЦСКА заявили об отсутствии задачи продать Кисляка в ближайшее время

вчера, 10:28

Футбольный клуб ЦСКА рассмотрит предложения по полузащитнику Матвею Кисляку, но задачи продать его в ближайшее время нет. Об этом рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

20-летний Кисляк в этом сезоне провел 17 матчей в разных турнирах, забив 3 мяча и отдав 5 результативных передач.

«Мы спокойно относимся к информации по Матвею Кисляку. Мы рады, что он добился такого прогресса и интереса от европейских клубов, — сказал Бабаев. — Но, как вы знаете, недавно мы существенно улучшили финансовые условия его контракта в одностороннем порядке без какого-либо продления. Потому что Матвей заслужил, у нас есть такая практика, вне зависимости от того, что прописано в трудовом договоре, если футболист добивается хороших результатов, демонстрирует качественное улучшение, то мы часто увеличиваем финансовые условия. Если зимой будут предложения, то мы их, конечно, рассмотрим, но задачи такой нет».

«Мы хотим, чтобы Матвей задержался в ЦСКА. Помог нам одержать победу в турнире. Дальше уже будет многое зависеть от обстоятельств, желания самого Матвея, предложения клубов. Летом по нему были два предложения от турецких клубов, но не было таких, от которых не отказаться», — добавил Бабаев.

Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с января 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до июля 2028 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Галактионов назвал непростыми переговоры «Локомотива» с Бариновым
04 октября
В «Акроне» не планируют увольнять Тедеева на фоне серии без побед в РПЛ
04 октября
Официально«Манчестер Сити» продлил контракт с Савио
03 октября
Официально«Тоттенхэм» продлил контракт с Бентанкуром
03 октября
Официально«Зенит» продлил контракт с Мантуаном
02 октября
Роман Бабаев сообщил, что Иван Обляков хочет продлить контракт с ПФК ЦСКА
02 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:16
Рано Матвею даже думать о забугорье.
Продолжай расти в ЦСКА.
Red blu
Red blu
вчера в 13:14
ЦСКА с Кисляком за первые 18 минут разгромил Спартак, он нам самим пригодится.
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:12
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 13:10, ред.
    Правильно задачи продать Кисляка не должно стоять на повестке......скоро будет ужесточение лимита на легионеров ...и что вместо своего воспитанника ...одного из лучших потом искать замену за бугром?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 13:09
      87tbbfxu3cwr
      87tbbfxu3cwr
      вчера в 12:14
      Он сейчас нужен команде, если хотят претендовать на чемпионство
      Вещий
      Вещий
      вчера в 11:49
      Сейчас начнут дёргать парня, вот всякими слухами домыслами, вымыслами.... и не дай Бог испортят...
      112910415
      112910415
      вчера в 11:48
      пусть окрепнет, заматереет ...
      CCCP1922
      CCCP1922
      вчера в 11:46
      На нет и суда нет, рано ещё ему по заграницам ездить.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
      вчера в 11:44
      Он провалил три последние игры, особенно с нами. Кроме мелкого тактики мелкого фола и паса ближнему поперёк ничего не увидел.
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 11:21
      Да рано ещё Матвея продавать
      lotsman
      lotsman
      вчера в 11:15
      Заинтересовались европейские клубы? Ну это, по моему, слишком громко сказано. Не такие уж у него достижения, чтобы им заинтересовались серьёзные клубы.
      Шуня771
      Шуня771
      вчера в 10:51
      3+5=17
      Какая продажа?))
      Шуня771
      Шуня771
      вчера в 10:49
      Естественно ждут предложений от клубов повыше рангом чем турецкие, но на фоне остальных клубов игрок абсолютно ничем не выделяется и никого походу не интересует. Но как одного из лучших в кружке ОЛЛС пиарят для продажи...
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 10:43, ред.
      Если и продавать Матвея , то не за "Кислые бабки"...)))
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
       
       
       