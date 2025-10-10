Контракт тренера Ахметзянова с «Оренбургом» рассчитан на два года

1760102557

вчера, 16:22

«Оренбург» подписал контракт с новым главным тренером на два года с возможностью продления на сезон. Об этом сообщил президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин.

О назначении 41-летнего Ахметзянова было объявлено в пятницу.

«Контракт подписан на два сезона с возможностью автоматической пролонгации еще на один при достижении определенных результатов, — сказал Волженкин. — Ахметзянов обратил на себя внимание достаточно давно благодаря своей структурной работе в „Камазе“ — молодой, амбициозный тренер, который стабильно показывал результат, несмотря на скромное финансовое положение клуба и вынужденную необходимость практически ежегодно менять состав из-за невозможности сохранить лидеров команды. На мой взгляд, он готов для того, чтобы попробовать свои силы на уровне премьер-лиги, и, надеюсь, сполна воспользуется этим шансом».

«Задачи? Если говорить о краткосрочной задаче, то она, как мне кажется, очевидна — мы недобрали большое количество очков в первой части сезона и занимаем не то место в таблице, на которое рассчитываем. Необходимо стабилизировать результаты команды и набор очков», — добавил Волженкин.

На посту главного тренера Ахметзянов сменил боснийца Владимира Слишковича, который был уволен 5 октября. Ахметзянов протяжении всей тренерской карьеры, которую начал в 2017 году, работал в «Камазе» из Набережных Челнов. Будучи футболистом, Ахметзянов защищал цвета «Камаза», нижнекамского «Нефтехимика», пермского «Амкара», новосибирской «Сибири», краснодарской «Кубани» и «Спартака» из подмосковного города Щелково.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. На счету команды 7 очков в 11 матчах.