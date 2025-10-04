  • Поиск
В «Акроне» не планируют увольнять Тедеева на фоне серии без побед в РПЛ

вчера, 17:31

Руководство тольяттинского «Акрона» не планирует увольнять Заура Тедеева с поста главного тренера команды на фоне серии без побед в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил генеральный директор клуба Константин Клюшев.

В субботу «Акрон» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» (1:1) и продлил серию без побед в РПЛ до 9 матчей.

«Неоднократно давал поддержку тренерскому штабу не только через СМИ, но и лично, — сказал Клюшев. — У нас состоялось несколько диалогов с тренерским штабом, мы работаем как команда и все плывем в одной лодке. Мы достаточно последовательны в принимаемых решениях».

«Акрон» продлил серию без побед в чемпионате и кубке страны до 10 матчей, за этот период команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Последняя победа была одержана клубом 12 августа в домашнем матче Фонбет — Кубка России над московским ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти). В РПЛ «Акрон» не побеждает на протяжении 9 матчей — с 26 июля, когда в гостях выиграл у «Сочи» (4:0).

Тедееву 44 года, он возглавляет «Акрон» с декабря 2023 года. Под его руководством команда впервые вышла в высший дивизион чемпионата России. По ходу карьеры тренер работал во владикавказской «Алании», «Ростове» и клубе «Атырау» из Казахстана.

В нынешнем сезоне РПЛ «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице с 8 очками. В следующем туре команда сыграет в гостях против «Пари Нижний Новгород». Встреча запланирована на 18 октября.

Вещий
Вещий
вчера в 18:20
Тут главное чтобы серия проигрышей не наступила....
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:58
Ну всё равно Тедееву раслабляться не следует...
