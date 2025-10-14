Левандовски может пропустить матч с «Реалом» из-за травмы

1760441871

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» получил повреждение в расположении сборной Польши. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

Сообщается, что у форварда диагностирован разрыв мышцы левого бедра. Срок его восстановления будет зависеть от хода лечения.

26 октября «Барселона» в 10-м туре чемпионата Испании встретится в гостях с мадридским «Реалом». После 8 туров «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Барселона» идет 2-й с 19 очками.

Левандовскому 37 лет, в текущем сезоне он провел за «Барселону» 9 матчей в разных турнирах и забил 4 мяча.