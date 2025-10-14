 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2025/2026

Левандовски может пропустить матч с «Реалом» из-за травмы

14 октября 2025, 14:37

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Роберт Левандовски получил повреждение в расположении сборной Польши. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

Сообщается, что у форварда диагностирован разрыв мышцы левого бедра. Срок его восстановления будет зависеть от хода лечения.

26 октября «Барселона» в 10-м туре чемпионата Испании встретится в гостях с мадридским «Реалом». После 8 туров «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Барселона» идет 2-й с 19 очками.

Левандовскому 37 лет, в текущем сезоне он провел за «Барселону» 9 матчей в разных турнирах и забил 4 мяча.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Арсенал» не сможет рассчитывать на Эдегора еще в течение месяца
13 октября
«Ньюкасл» получит от ФИФА компенсацию в 6,5 млн фунтов за травму Виссы
12 октября
Хавбек «Челси» Фернандес получил травму колена в расположении сборной
12 октября
Полузащитник «Реала» Мастантуоно травмировался в матче за Аргентину
11 октября
Мбаппе пропустит отборочный матч на чемпионата мира с Исландией
11 октября
Они могли сделать больше. Футболисты, чья карьера оборвалась слишком рано
10 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
14 октября в 23:12
Ольмо,Ферран,Фермин,Гави ,Левандовский трудно будет Барсе ближаиший месяц. Скорейшего выздоровление.
Nenash
Nenash
14 октября в 19:41
Передержали Леву в Барсе.. Он резко сдал. Надо было отправлять летом его в СА и покупать Исака.. ☝️
112910415
112910415
14 октября в 19:18
Ну, можно пережить
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
14 октября в 18:20
Это уже вообще не смешно 🤦🏻‍♂️
Barcelona
Barcelona
14 октября в 18:17
Это к лучшему!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
14 октября в 18:12
У Барсы в нападении доступны только Ферран и Реш.. остальные находятся на больничном.
Есть шанс, что Ламин успеет восстановиться, но не понятно, в каком состоянии он будет после травмы, все таки для оптимальной формы нужно время, а его не будет.
Одним словом, в этом сезоне у каталонцев с травмами большая беда.. всем скорейшего выздоровления
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
14 октября в 18:09
...откровенно,положа руку сердца, пора потихоньку привыкать к расставанию с шляхтичем!!!
Маг_тм
Маг_тм
14 октября в 17:08
Не знаю, мне лично Ферран больше нравится. С ним атака Барсы очень мобильная, и быстрая, особенно контр атаки острые
sir_Alex
sir_Alex
14 октября в 16:21
Невелика потеря.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
14 октября в 15:39
значит, пенальти будет бить кто то другой))
therapy
therapy ответ Alex_67 (раскрыть)
14 октября в 15:39
И у Реала больше шансов оторваться от Барсы, чем Барсе догнать...
Alex_67
Alex_67
14 октября в 15:31
Левандовски не является козырной картой Флика в игровых схемах тренера Барселоны. Наставник Сине-гранатовых с удовольствием избавился бы от поляка совсем. Похоже именно он мутит воду в команде. Пора начинать предъявлять претензии Роберту за снижение результативности и по дисциплине. Человеку уже под сорок и он не будет прогрессировать. Но усилить игру в концовке матча ветеран ещё сможет. Пусть сидит на лавке и выходит на двадцать минут, если тренер решит.
shlomo2
shlomo2 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
14 октября в 14:56
Добра Вам! ... благодарю за информацию.... чтобы уже не суетиться с играющими....
shlomo2
shlomo2
14 октября в 14:50
Все таки возраст сказывается... травмы будут... Роберту здоровья и конечно это потеря ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 