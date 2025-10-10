  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезни

Они могли сделать больше. Футболисты, чья карьера оборвалась слишком рано

вчера, 16:29

Травмы — неизбежная часть футбола. Но иногда они становятся теми рубежами, которые игрок пересечь не в силах: здоровье подводит, операции не помогают, и карьера, которая могла бы длиться дольше, обрывается. Ниже — пять примеров таких игроков, чьи таланты и перспективы были серьёзно ограничены или завершены из-за травм.

1. Райан Мэйсон


Кто: полузащитник, начинал в "Тоттенхэме”, потом в "Халле”.

Травма и последствия: в январе 2017 года в игре против "Челси” при столкновении головами с Гэри Кейхиллом получил тяжёлую травму головы — перелом черепа.

Возраст, когда пришлось завершить: 26 лет.

Почему не получилось вернуться: врачи-нейрохирурги дали чёткое заключение, что дальнейшая игра была слишком рискованной, здоровье под угрозой.

2. Марко ван Бастен



Кто: голландский форвард, один из величайших нападающих своего времени, игрок "Аякса” и "Милана”.

Травма и последствия: хронические проблемы с голеностопом, которые не удалось устранить даже после нескольких операций.

Возраст ухода: окончательно завершил играть примерно в 30 лет.

Почему завершил рано: по его собственным словам, "было много боли”, постоянные мучения, ограничения в повседневной жизни, не только на поле.

3. Абу Диаби



Кто: французский полузащитник, выступал за "Арсенал”, сборную Франции.

Травмы и последствия: начиная с серьёзного перелома голеностопа (суставной кости) в 2006 году, затем почти непрерывные травмы — растяжения, операции, длительные периоды восстановления.

Возраст ухода: объявил о завершении профессиональной карьеры в 2019 году, в возрасте 32 лет.

Что именно заставило уйти: "тело уже не вытягивало нагрузки”, даже повседневная жизнь стала страдать, восстановление затягивалось, уже не мог играть на прежнем уровне.

4. Дин Эштон



Кто: английский нападающий, играл за "Вест Хэм”, "Норвич” и другие клубы.

Травма и последствия: серьёзная травма голеностопа при подготовке к дебюту за сборную Англии — перелом и повреждения, затем операции и попытки восстановления.

Возраст ухода: около 26 лет, когда он официально завершил карьеру.

Почему не смог продолжать: врачи предупредили, что дальнейшая нагрузка может привести к серьёзным проблемам — даже невозможности нормально ходить.

5. Ледли Кинг



Кто: английский защитник, всю карьеру провёл в "Тоттенхэм Хотспур”.

Травмы и последствия: хронические проблемы с коленом, включая боли и ограничение тренировок. Его физическое состояние всё больше мешало даже просто участвовать в тренировках, регулярно быть готовым к играм.

Возраст ухода: 31 год.

Особенности: даже когда играл, часто вынужден был ограничивать тренировки, восстанавливаться, отдыхать. Да, он сумел провести множество матчей, был уважаем за лидерство и стиль игры — но травма не позволила реализовать весь потенциал и продлить пик карьеры.

Проанализировав эти истории, можно выделить несколько общих моментов:



Хронические травмы и повторяющиеся повреждения. Часто дело не в одной травме, а в том, что игрок восстанавливается, играет, снова получает новое повреждение, и так по кругу. Это сильно истощает физические ресурсы. Исключением может служить случай Мэйсона.

Роль врачей и медицинской инфраструктуры. От решений хирургов, реабилитации, качества ухода зависит очень многое. Иногда неправильное лечение усугубляет состояние.

Психологический аспект. Потери физической формы, невозможность тренироваться, страх повторной травмы — всё это психологически тяжело. Не просто "тело не может”, часто "ум устал”, мотивация подрывается.

Финансовые и имиджевые последствия. Контракты, ожидания болельщиков, собственная репутация — все это ставится под вопрос, когда ты не можешь играть из-за травмы. Иногда приходится принять решение, что продолжать — слишком рискованно.

Что могло помочь: более осторожное обращение с нагрузками, более длительные паузы, возможно меньше давление на скорое возвращение после травмы, более тщательный подход к спортивной науке.

***



Многие из этих игроков обладали талантом, который мог принести им еще десятки матчей и годы на топ-уровне. Но футбол — игра тела, и тело, как показывает практика, имеет предел. Когда здоровье ставится под угрозу, иногда лучший и самый мужественный выбор — уйти, сохранив себя.

Эти истории важны не просто как грустные случаи, но как уроки — для игроков, для клубов, для медицинских служб. Потому что продлить через силу карьеру — значит не только играть больше, но и поставить себя под риск необратимых последствий для здоровья. Умение слышать тело и уйти вовремя — признак настоящего профессионала.

Подписывайся в ВК
Все новости
27-летний защитник «Реала» Милитао недавно задумывался о завершении карьеры
Вчера, 09:22
Форвард сборной Англии Уоткинс получил травму, столкнувшись со штангой
09 октября Фото
В Китае футболист врезался в рекламный щит и сломал шею
09 октября
Защитник «Реала» Хёйсен выбыл из-за травмы на две недели
08 октября
Жоау Невеш не сыграет в октябрьских матчах сборной Португалии
07 октября
Капитану бразильского футбольного клуба «Байя» диагностировали рак
07 октября
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:32
Умтити ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:44
Марко ван Бастен.
слишком рано ушел из футбола
therapy
therapy
вчера в 17:57, ред.
Спорт не только здоровье, но и не здоровье...Я думаю что все спортсмены страдают после завершения карьеры болями... Но кто-то просто действительно уже не может восстановиться в самом пике футбольной карьеры... Из всех выше перечисленных очень жаль Марко....Иногда получив, уже не возможно подняться

"Если посмотреть на это с другой стороны, мне не повезло с травмами. Даже в те годы, когда я играл в футбол, моя лодыжка никогда не была стопроцентно здоровой. Представляете, чего я мог бы добиться, будь у меня нормальная лодыжка... Думаю, я мог бы выиграть еще три финала Кубка европейских чемпионов. Мы бы не проиграли "Марселю" в 1993 году, если бы я был в форме, и я абсолютно уверен, что мы бы не проиграли "Аяксу" в 1995 году, ха-ха. И я мог бы ещё позабивать. Тогда бы у меня была статистика, как у Криштиану Роналду. Но нет, всё сложилось иначе."

Марко Ван Бастен
Vilar
Vilar
вчера в 17:48
Всё преклоняемся перед западом, а про Бышовца забыли?
Futurista
Futurista
вчера в 17:33
Все кто "завязал" после 30 это нормально...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:47
Свои силы желательно оценивать адекватно везде и во всём...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 