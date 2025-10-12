 
 
 
«Ньюкасл» получит от ФИФА компенсацию в 6,5 млн фунтов за травму Виссы

12 октября 2025, 22:40

Английский «Ньюкасл Юнайтед» должен получить крупную компенсацию за травму Йоана Виссы.

Игрок, перешедший летом из «Брентфорда», получил травму в матче за ДР Конго всего через несколько дней после подписания контракта. Он забил дважды, прежде чем повредил колено в матче против Сенегала.

Британская пресса сообщает, что теперь ФИФА намерена выплатить «Ньюкаслу» 6,5 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации заработной платы Виссы, пока он восстанавливается от травмы колена. Висса выбыл на восемь недель.

Van Vanovich
Van Vanovich
13 октября в 14:58
Интересно и выгодно с одной стороны получается. Но с другой стороны они играют за честь страны и всякое содет случиться . и при чем здесь ФИФА?
Alex_67
Alex_67
13 октября в 03:06
А ведь есть и другие травмированные? С ними как?
Варвар7
Варвар7
13 октября в 01:51
Это получается, что типа на погашения оплаченного больничного , ну а Йоану - здоровья, спокойно восстанавливайся и не о чём не думай...
STVA 1
STVA 1
12 октября в 23:00
Для них лучше было бы если бы он был здоров!
