«Ньюкасл» получит от ФИФА компенсацию в 6,5 млн фунтов за травму Виссы

Английский «Ньюкасл Юнайтед» должен получить крупную компенсацию за травму Йоана Виссы.
Игрок, перешедший летом из «Брентфорда», получил травму в матче за ДР Конго всего через несколько дней после подписания контракта. Он забил дважды, прежде чем повредил колено в матче против Сенегала.
Британская пресса сообщает, что теперь ФИФА намерена выплатить «Ньюкаслу» 6,5 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации заработной платы Виссы, пока он восстанавливается от травмы колена. Висса выбыл на восемь недель.