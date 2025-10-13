 
 
 
«Арсенал» не сможет рассчитывать на Эдегора еще в течение месяца

13 октября 2025, 22:52

Медицинский штаб «Арсенала» уточнил сроки восстановления норвежского хавбека Мартина Эдегора. Ожидается, что футболист вернется в игру только во второй половине ноября после следующего перерыва на матчи сборных.

Это означает, что капитан «канониров» пропустит матчи Премьер-лиги против «Фулхэма», «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Сандерленда», а также матчи Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» и пражской «Славии».

26-летний норвежец получил травму медиальной коллатеральной связки во время победы своей команды над «Вест Хэмом» со счетом 2:0 4 октября.

DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
15 октября в 00:21
Потеря серьёзная!
112910415
112910415
14 октября в 08:24
к клубный врачам имеются вопросы !
Grizly88
Grizly88
14 октября в 02:42
Календарь не сложный
therapy
therapy
13 октября в 23:13
Он не получил, а выходил с травмой на игру...
Гость
