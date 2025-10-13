«Арсенал» не сможет рассчитывать на Эдегора еще в течение месяца

1760385160

13 октября 2025, 22:52

Медицинский штаб «Арсенала» уточнил сроки восстановления норвежского хавбека . Ожидается, что футболист вернется в игру только во второй половине ноября после следующего перерыва на матчи сборных.

Это означает, что капитан «канониров» пропустит матчи Премьер-лиги против «Фулхэма», «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Сандерленда», а также матчи Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» и пражской «Славии».

26-летний норвежец получил травму медиальной коллатеральной связки во время победы своей команды над «Вест Хэмом» со счетом 2:0 4 октября.