Мбаппе пропустит отборочный матч на чемпионата мира с Исландией

11 октября 2025, 08:25
ИсландияЛоготип футбольный клуб Исландия2 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Французский нападающий мадридского «Реала» и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе из-за травмы пропустит предстоящий матч против Исландии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года по футболу. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на тренерский штаб.

По его информации, Мбаппе не примет участие в матче 13 октября из-за травмы правой лодыжки, которую он получил в домашней игре против команды Азербайджана 10 октября в рамках отбора на ЧМ-2026. 4 октября в ходе восьмого тура чемпионата Испании по футболу в матче против «Вильярреала» он получил точно такую же травму.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Все комментарии
Брулин
Брулин
11 октября в 12:09
Просто Команда перестраховалась и все
CCCP1922
CCCP1922
11 октября в 10:12
Можно было сразу освободить его от этого сбора.
lotsman
lotsman
11 октября в 10:09
Французы и без него справятся.
sv_1969
sv_1969
11 октября в 09:40, ред.
В принципе сборная Африки и без него наберёт очки)))
зигзаг
зигзаг
11 октября в 09:29
С таким графиком игр, скоро все футболисты забьют на сборные
tv9vyubaf653
tv9vyubaf653
11 октября в 09:05
С Исландией думаю и без него справятся
shlomo2
shlomo2
11 октября в 09:03
Рецидивом попахивает..... третий раз, не дай Бог, может все еще сильнее усугубится...
Гость
