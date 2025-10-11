Мбаппе пропустит отборочный матч на чемпионата мира с Исландией

1760160342

Французский нападающий мадридского «Реала» и капитан сборной Франции из-за травмы пропустит предстоящий матч против Исландии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года по футболу. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на тренерский штаб.

По его информации, Мбаппе не примет участие в матче 13 октября из-за травмы правой лодыжки, которую он получил в домашней игре против команды Азербайджана 10 октября в рамках отбора на ЧМ -2026. 4 октября в ходе восьмого тура чемпионата Испании по футболу в матче против «Вильярреала» он получил точно такую же травму.