Онопко: «Если завтра поедем в Америку, мы не будем мальчиками для битья»

14 октября 2025, 19:38

Тренер сборной России Виктор Онопко считается, что национальная команда достойно бы выступила на ЧМ-2026, если бы получила шанс сыграть там.

Смотрим другие сборные, тех, с кем играем, и я уверен: если завтра поедем в Америку, мы там не будем мальчиками для битья. Побороться за выход из группы мы сможем. Это самая главная и сложная задача – выйти в плей‑офф. Это мини‑турнир, где нужно сыграть три матча, а в играх на вылет играет другой фактор.

112910415
112910415
15 октября в 07:20
так надо срочно билеты заказывать !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 октября в 22:51
А если сегодня поедем то выиграем ЧМ...
f8uqfzvrekcv
f8uqfzvrekcv
14 октября в 21:08
При условии, что в сборной будет 44 человека и тренер Волера.
Kosmos58
Kosmos58
14 октября в 20:51
Мальчики для битья, девочки для бритья ... Оптимист, однако!..
Futurista
Futurista
14 октября в 20:50
Смотря на чём поедем ...и зачем)...
lotsman
lotsman
14 октября в 20:48
Ну не мальчики для битья, но и не победители.
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
14 октября в 20:41
Приветствую Вас!Как это непонятным! Он сказал а мы доказать не можем! А по товарищеским матчам мы почти чемпионы)))
Помню как сборную СССР называли чемпионм мира по товарнякам! Но там другой УРОВЕНЬ был! И было за что называть так!
Варвар7
Варвар7
14 октября в 20:36
Витя решил заочно "Покорить Америку!"...)
valt134
valt134
14 октября в 20:25
Если не «мальчики для битья», тогда, извините за вопрос, в качестве претендента на Титул?
therapy
therapy
14 октября в 20:11
Надо Онопко эту новость прочитать:
"В РФС выявили тенденцию нежелания футболистов приезжать в сборные России"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
14 октября в 20:11
Онопко все еще в мире 2018 года ?!
sihafazatron
sihafazatron
14 октября в 20:06
Знает же, что поверить не получится))
particular
particular
14 октября в 19:56
Витя с возрастом наполнился непонятным оптимизмом...
