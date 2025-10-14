Онопко: «Если завтра поедем в Америку, мы не будем мальчиками для битья»

Тренер сборной России считается, что национальная команда достойно бы выступила на ЧМ -2026, если бы получила шанс сыграть там.

Смотрим другие сборные, тех, с кем играем, и я уверен: если завтра поедем в Америку, мы там не будем мальчиками для битья. Побороться за выход из группы мы сможем. Это самая главная и сложная задача – выйти в плей‑офф. Это мини‑турнир, где нужно сыграть три матча, а в играх на вылет играет другой фактор.