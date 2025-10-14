 
 
 
Романцев считает, что клубам нужно приобретать только сильных иностранцев

14 октября 2025, 12:14

Российские клубы должны очень внимательно подходить к покупке иностранных футболистов, эти игроки должны выступать за национальную команду своей страны. Такое мнение на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза высказал бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев.

«Хочу спросить, а мастера ли иностранные к нам едут? Иногда у нас российские футболисты думают, что им не дадут шанса, — сказал Романцев. — Многим так закрываем дорогу в футбол. Англичане придумали, что должны выступать в клубах только те, кто играет в сборных — основных или молодежных. Но мы сейчас говорим, обсуждаем. Возможно, нужно принять какое-то решение, привлечь кого-то, если не хватит авторитета, хотя как не хватит, если здесь находится наш главный авторитет Вячеслав Колосков (почетный президент Российского футбольного союза — прим. источника)».

«Многие из вас будут общаться и с детскими тренерами. Результат всегда был на первом месте. Но смотрите не на здоровых и мощных, кто бьет сильнее всех и бегает. А смотрите на тех, кого с поля не выгонишь. Ночью разбудишь, он пойдет пинать мяч. За ними будущее. Здоровые и сильные могут остаться на уровне, а те, кто рвется, выдадут свой талант. Это только совет, прошу не принимать жестко. Да, я ни за что не отвечаю, но я не смотрю предвзято, поэтому мои советы искренние. Если кому-то подойдут, я буду рад», — добавил Романцев.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
14 октября в 22:07
Твои слова "Все твои предложения прекрасно известны властям при футболе". А известно тебе, уважаемый. что "власть при футболе" и государственная власть - это две большие разнцы. ?
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 октября в 20:39
Это ты меня не понял. Я говорил именно о системе в стране.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
14 октября в 18:08
А ты не понял даже сути моих предложений. Их реализация зависит не от футбольных властей, а от государственной власти. Но чиновники во власти кормятся на жтом финансировании путем откатов и свой кусок пирога не отдадут. А футбольные власти не при чем. Ни РФС, ни РПЛ. Это пешки.
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 октября в 17:20
Все твои предложения прекрасно известны властям при футболе, но куда они денут свои меркантильные интересы? Наша система определяет их сознание.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
14 октября в 16:00
Почти все верно. А почему страна должна платить бонгондам и маркиньосам.(фамилии условные, можно заменить на педрам и бариосам)? Покупай клуб и на свои личные приобретай кого угодно. А для бюджетных клубов вообще запрет на госарбайтеров. Вот и все про лимит.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
14 октября в 15:30
Лучше быть богатым и здоровым.
CCCP1922
CCCP1922
14 октября в 13:55
Романцев с таким серьёзным видом говорит об очевидных вещах, будто он слишком долго думал, прежде чем сделать подобные выводы. Мало того, складывается впечатление, что Олег Иванович пытается нам разжевать это, как первоклассникам. Романцеву стоит прочитать знаменитый монолог Барона Мюнхгаузена из фильма Марка Захарова. Олег Иванович, почему молчишь о Спартаке? Или не видишь, как ему тяжело? Впрочем, от тебя помощи уже и не ждали. А своё красноречие прибереги для очередной конференции..
shur
shur ответ Kosmos58 (раскрыть)
14 октября в 13:33
...коротко и ясно сказано !!! Хотя за Державу обидно,но факт!!!
Bad Listener
Bad Listener
14 октября в 13:24, ред.
А кто просил совета то у Олега Ивановича? Не помню такого, а советы непрошенные нужны только тем кто их даёт. Это такой способ переложить на окружающих ответственность за свои переживания и неспособность принимать объективную реальность. Романцеву в своё время зрелые мужики с правильными ценностями достались в команду, а сейчас к сожалению мужиков больше не делают, мальчишек выпускают озабоченных деньгами, собственностью и престижем, а не уважением к своему делу. Сейчас где ты возьмёшь такого игрока который ночью пойдёт мяч пинать? Их даже будить не надо, они итак не спят, по клубам тусуются да в дотку гоняют или ФИФУ на плойке. Это же незрелые дети в телах взрослых мужчин с неправильной системой ценностей. Лимит только снизит и без того убогое качество футбола в РПЛ, на мой взгляд его вообще надо упразднить чтобы наши зажравшиеся паспортисты получали места на поле и в командах за счёт честной конкуренции. Благо звёзды мирового футбола сюда тоже особо не едут, а играть лучше условных Бонгонды и Маркиньоса сможет любой кому футбол будет важнее ДСП.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 октября в 13:11
Kosmos58Kosmos58
Элементарно Ватсон. Сильные иностранцы, также как и не очень сильные ооооочень любят деньги (евро и доллары). На свои (частные) покупай кого хочешь ( сильного или не очень), а на государственные Газпрома, РЖД, ВТБ никаких не можешь покупать. Вот и весь разговор. Но Романцев до этого не додумался в силу разных причин. И не только возраста.
Kosmos58
Kosmos58
14 октября в 12:53
А что сильным иностранцам делать этой дыре? (РПЛ)
