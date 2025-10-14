Романцев считает, что клубам нужно приобретать только сильных иностранцев

1760433282

14 октября 2025, 12:14

Российские клубы должны очень внимательно подходить к покупке иностранных футболистов, эти игроки должны выступать за национальную команду своей страны. Такое мнение на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза высказал бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» .

«Хочу спросить, а мастера ли иностранные к нам едут? Иногда у нас российские футболисты думают, что им не дадут шанса, — сказал Романцев. — Многим так закрываем дорогу в футбол. Англичане придумали, что должны выступать в клубах только те, кто играет в сборных — основных или молодежных. Но мы сейчас говорим, обсуждаем. Возможно, нужно принять какое-то решение, привлечь кого-то, если не хватит авторитета, хотя как не хватит, если здесь находится наш главный авторитет Вячеслав Колосков (почетный президент Российского футбольного союза — прим. источника)».

«Многие из вас будут общаться и с детскими тренерами. Результат всегда был на первом месте. Но смотрите не на здоровых и мощных, кто бьет сильнее всех и бегает. А смотрите на тех, кого с поля не выгонишь. Ночью разбудишь, он пойдет пинать мяч. За ними будущее. Здоровые и сильные могут остаться на уровне, а те, кто рвется, выдадут свой талант. Это только совет, прошу не принимать жестко. Да, я ни за что не отвечаю, но я не смотрю предвзято, поэтому мои советы искренние. Если кому-то подойдут, я буду рад», — добавил Романцев.