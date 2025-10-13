Алексей Миранчук сравнил МЛС и чемпионат России

1760362343

13 октября 2025, 16:32

Мир — Российская премьер-лига ( РПЛ ) сильно отличается от Главной футбольной лиги ( MLS ). Такое мнение в интервью высказал полузащитник сборной России и американской «Атланты» .

Миранчук выступает за «Атланту» в MLS с июля 2024 года.

«Не слышал того, чтобы кто-то туда пытается поехать из наших. Если быть честным, то прямиком отсюда в США будет тяжело уехать в нынешней ситуации, — сказал Миранчук. — MLS — другой чемпионат, другой режим турнира, все по-разному, команды не вылетают. Много нюансов и моментов, которых у нас нет. Очень сильно отличается».

Миранчук является воспитанником московского «Локомотива», он выступал за клуб с 2013 по 2020 год. Вместе с железнодорожниками полузащитник выиграл чемпионат России, трижды побеждал в кубке, один раз — в суперкубке страны.