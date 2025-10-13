 
 
 
Алексей Миранчук сравнил МЛС и чемпионат России

13 октября 2025, 16:32

Мир — Российская премьер-лига (РПЛ) сильно отличается от Главной футбольной лиги (MLS). Такое мнение в интервью высказал полузащитник сборной России и американской «Атланты» Алексей Миранчук.

Миранчук выступает за «Атланту» в MLS с июля 2024 года.

«Не слышал того, чтобы кто-то туда пытается поехать из наших. Если быть честным, то прямиком отсюда в США будет тяжело уехать в нынешней ситуации, — сказал Миранчук. — MLS — другой чемпионат, другой режим турнира, все по-разному, команды не вылетают. Много нюансов и моментов, которых у нас нет. Очень сильно отличается».

Миранчук является воспитанником московского «Локомотива», он выступал за клуб с 2013 по 2020 год. Вместе с железнодорожниками полузащитник выиграл чемпионат России, трижды побеждал в кубке, один раз — в суперкубке страны.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 октября в 00:32
Сравнивать чемпионаты явно не его...
Сп62
Сп62
13 октября в 21:54
А что конкретно "разное", не сказал.
Варвар7
Варвар7
13 октября в 20:34
Да ладно Лёха не гони , что всё по- разному , РПЛ , МЛС - что здесь в названии три буквы , что там...)))
112910415
112910415
13 октября в 19:47
Технично обошёл самый интересный критерий
Кто сильнее-то?
m652crg78yt7
m652crg78yt7
13 октября в 18:12
Так какой чемпионат сильнее-то?
25процентный клоун
25процентный клоун
13 октября в 18:06
Леха, да донная лига у тебя, лишь бы платили
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
13 октября в 18:01
По зарплате точно нет! Много там получают единицы , те игроки которые выведены из под потолка зарплат!
therapy
therapy
13 октября в 17:29
Он даже не сравнивал, сразу сказал, что всё другое...значит нечего сравнивать...
По мне так закрытость лиги в футболе не применим, в НХЛ, в НБА- может быть, но не футбол...Понимаю что на этом деньги зарабатывают, но идея исчезает...
Alex_67
Alex_67
13 октября в 17:25
В Америке всё по другому – это не наш мир...
shur
shur
13 октября в 17:18, ред.
...больше всего на свете не люблю показуху! Отыграли с Ираном
"сложнейшую" игру и всё на Соккере одни Миранчуки, не корректно!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
13 октября в 17:15
сказал Алексей, и добавил в уме, МЛС намного богаче РПЛ. ))
