Алексей Миранчук сравнил МЛС и чемпионат России

Мир — Российская премьер-лига (РПЛ) сильно отличается от Главной футбольной лиги (MLS). Такое мнение в интервью высказал полузащитник сборной России и американской «Атланты» Алексей Миранчук.
Миранчук выступает за «Атланту» в MLS с июля 2024 года.
«Не слышал того, чтобы кто-то туда пытается поехать из наших. Если быть честным, то прямиком отсюда в США будет тяжело уехать в нынешней ситуации, — сказал Миранчук. — MLS — другой чемпионат, другой режим турнира, все по-разному, команды не вылетают. Много нюансов и моментов, которых у нас нет. Очень сильно отличается».
Миранчук является воспитанником московского «Локомотива», он выступал за клуб с 2013 по 2020 год. Вместе с железнодорожниками полузащитник выиграл чемпионат России, трижды побеждал в кубке, один раз — в суперкубке страны.
"сложнейшую" игру и всё на Соккере одни Миранчуки, не корректно!
По мне так закрытость лиги в футболе не применим, в НХЛ, в НБА- может быть, но не футбол...Понимаю что на этом деньги зарабатывают, но идея исчезает...
