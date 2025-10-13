 
 
 
Карпин не имеет информации по поводу смены спортивного гражданства Хайкиным

13 октября 2025, 20:08

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не имеет информации по поводу смены спортивного гражданства вратарем Никитой Хайкиным. Об этом Карпин рассказал журналистам.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин отказался выступать за сборную России в пользу команды Норвегии.

«У меня нет информации по поводу Никиты Хайкина. Так же, как вы узнали сегодня. Мне тренер вратарей Виталий Кафанов сказал. Не знаю, где он увидел», — сказал Карпин.

«Я лично не общался с Хайкиным. Вратари общаются с Кафановым. Мы не вызывали его давно. Если человек принял такое решение, то окей», — добавил тренер.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. За норвежский «Будё-Глимт» вратарь выступает с 2019 года. Ранее Хайкин играл за израильские клубы «Бней-Иегуда» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. В 2023 году он перешел в английский «Бристоль Сити», но не провел ни одного матча, после чего вернулся в «Будё-Глимт».

14 октября в 07:09
у Хайкина свой путь, почему нет
13 октября в 21:37
А если бы и знал, что тут такого?
