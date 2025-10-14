 
 
 
Дмитрий Сычев выделил лучших футболистов в текущем сезоне РПЛ

14 октября 2025, 09:00

Полузащитники Матвей Кисляк и Кирилл Глебов из ЦСКА и Алексей Батраков из московского «Локомотива», а также нападающие самарских «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко и Вадим Раков хорошо проявляют себя в текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сычев.

«Радует, что хорошо себя на старте РПЛ проявляют наши молодые футболисты. Они выходят и в стартовом составе. Такие яркие молодые игроки — это ответ всем критикам, которые говорят, что у нас таких нет, — сказал Сычев. — Это и Матвей Кисляк, и Кирилл Глебов из ЦСКА, и Алексей Батраков из „Локомотива“, Вадим Раков из „Крыльев Советов“ очень ярко смотрелся, оттуда же и Владимир Игнатенко. Очень интересно следить за молодыми футболистами, которые проявляют себя на старте чемпионата».

20-летний Кисляк в текущем сезоне РПЛ забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач в 11 матчах, 19-летний Глебов — 4 гола и 1 ассист в 9 играх. 20-летний Батраков отличился 9 мячами и 3 передачами в 11 матчах. Ракову 20 лет, он забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 7 матчах, сейчас нападающий восстанавливается от травмы. На счету 19-летнего Игнатенко 3 гола в 8 матчах.

therapy
therapy ответ пират Елизаветы (раскрыть)
14 октября в 10:18
Значит нашим есть куда расти, благо возраст позволяет...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
14 октября в 10:14
да, Кисляк. Глебов, Батраков хороши.
ранее таковых считались Глушенков. Пиняев, Бакаев, Тюкавин, Захарян и др.
но самые яркие и сильнейшие игроки РПЛ сейчас
это Даку, Кордоба. Сперцян, Луис Энрике. Барриос.
STVA 1
STVA 1
14 октября в 10:13
Конечно это радует. Успехов им в дальнейшем.
lotsman
lotsman
14 октября в 09:49
Это не трудно было определить. Игроки действительно хорошие, по меркам РПЛ.
2grad3zjzrdk
2grad3zjzrdk
14 октября в 09:44
Никакой Америки он не открыл, очередное сотрясание воздуха.
therapy
therapy
14 октября в 09:26
Когда Дмитрий тоже в этом возрасте феерил, но у него были матчи в ЛЧ и т.д.. боюсь что этим ребятам для полноты не будет этого хватать...
