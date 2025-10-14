Дмитрий Сычев выделил лучших футболистов в текущем сезоне РПЛ

1760421604

14 октября 2025, 09:00

Полузащитники Матвей Кисляк и Кирилл Глебов из ЦСКА и Алексей Батраков из московского «Локомотива», а также нападающие самарских «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко и Вадим Раков хорошо проявляют себя в текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение высказал чемпион России в составе «Локомотива» .

«Радует, что хорошо себя на старте РПЛ проявляют наши молодые футболисты. Они выходят и в стартовом составе. Такие яркие молодые игроки — это ответ всем критикам, которые говорят, что у нас таких нет, — сказал Сычев. — Это и Матвей Кисляк, и Кирилл Глебов из ЦСКА , и Алексей Батраков из „Локомотива“, Вадим Раков из „Крыльев Советов“ очень ярко смотрелся, оттуда же и Владимир Игнатенко. Очень интересно следить за молодыми футболистами, которые проявляют себя на старте чемпионата».