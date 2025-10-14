 
 
 
Сычев не видит фаворитов на старте сезона РПЛ

14 октября 2025, 10:39

Первая треть сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) не выявила очевидных фаворитов в борьбе за победу в чемпионате. Такое мнение высказал чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сычев.

После 11 туров в таблице РПЛ с 24 очками лидирует ЦСКА. На одно очко меньше у «Локомотива» и «Краснодара», которые располагаются на второй и третьей позициях соответственно.

«Я не думаю, что можно как-то оценивать старт, потому что все меняется в таблице очень быстро, — сказал Сычев. — Все команды в доступности к призовым местам, большая плотность. ЦСКА своей игрой заслуженно находится на первом месте. Никаких неожиданностей нет, все по плану».

«Сейчас нет фаворитов, если честно, так как большая плотность в таблице. Каждый может обыграть каждого, все теряют очки. Поэтому назвать какого-то одного или трех фаворитов сложно. Все играют, все хотят победить, нет проходных матчей, будет интересно следить за такой интригой», — добавил он.

shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
14 октября в 13:24
...скорей всего, потому что грамотный чел, футболист,не выскочка, не выпендрёжник! Карьера проскочила на ура,были вплески определённые, но в целом средний игрок, зато теперь президент
Клуба,удачи и успехов Диме!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
14 октября в 13:22
Сычев прав.
все хотят победить. и много забивают.
чего стоит матч Динамо М - Локомотив ))
CCCP1922
CCCP1922
14 октября в 13:08
Очевидных фаворитов в РПЛ сейчас действительно нет..... Разве это плохо, когда остаётся место для сюрпризов?
kpdvekdqp6yg
kpdvekdqp6yg
14 октября в 12:44
Явного точно не видно,тем интереснее чемпионат
sv_1969
sv_1969
14 октября в 12:21
Сегодня Димы много! Но это тот случай , когда не вызывает раздражения)
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
14 октября в 12:19
Не думаю что Дима ответит на этот вопрос! Слишком все неоднозначно!Думаю по крайнем мере не сейчас!Может придет время!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
14 октября в 12:08
Треть сезона и старт сезона - одно и то же ? Чёт с понятиями у людей проблемы.
lotsman
lotsman
14 октября в 11:51, ред.
Правильно и дипломатично ответил. Рановато ещё определять несомненного лидера всего чемпионата. На данный момент два лидера, ЦСКА и Локомотив. Краснодар по очкам лидирует, но по игре, моё мнение, слабее Армейцев и Железнодорожников. В субботу, в матче Локомотив - ЦСКА, определится фаворит в лидирующей группе. А лидера чемпионата, скорее всего, можно будет определить в последних играх всего чемпионата.
Alex_67
Alex_67
14 октября в 11:46
Почему Сычев так много и охотно говорит о других, а о себе нет никаких рассказов. А ведь ему есть, что поведать. Чего только стоит уход или побег, как многие говорят, из Спартака в 2002 году? Тогда легендарным клубом руководил Олег Иванович Романцев – фигура очень загадочная и весьма неоднозначная... Мне кажется, в то смутное время, не все вели себя так, как сейчас об этом говорят... Когда Дмитрий расскажет историю, которая фактически сломала его так блестяще начинавшуюся карьеру? Хотелось бы узнать правду — версии из Википедии можно прочитать в Интернете. Интересно, а кто задаст эти вопросы Сычеву?
3fcqd7jdysh8
3fcqd7jdysh8
14 октября в 10:55
Почти все этого не видят.
Шуня771
Шуня771
14 октября в 10:53
Локомотив и Краснодар лидеры по честной игре!
Варвар7
Варвар7
14 октября в 10:50
Димон хитрец - дипломатично ушёл от неудобного вопроса...)))
Гость
