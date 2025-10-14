Сычев не видит фаворитов на старте сезона РПЛ

1760427554

14 октября 2025, 10:39

Первая треть сезона Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) не выявила очевидных фаворитов в борьбе за победу в чемпионате. Такое мнение высказал чемпион России в составе московского «Локомотива» .

После 11 туров в таблице РПЛ с 24 очками лидирует ЦСКА . На одно очко меньше у «Локомотива» и «Краснодара», которые располагаются на второй и третьей позициях соответственно.

«Я не думаю, что можно как-то оценивать старт, потому что все меняется в таблице очень быстро, — сказал Сычев. — Все команды в доступности к призовым местам, большая плотность. ЦСКА своей игрой заслуженно находится на первом месте. Никаких неожиданностей нет, все по плану».

«Сейчас нет фаворитов, если честно, так как большая плотность в таблице. Каждый может обыграть каждого, все теряют очки. Поэтому назвать какого-то одного или трех фаворитов сложно. Все играют, все хотят победить, нет проходных матчей, будет интересно следить за такой интригой», — добавил он.