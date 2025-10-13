Оффор назвал европейский чемпионат, на который похожа РПЛ

Форвард «Балтики» Чинонсо Оффор рассказал, на какой европейский чемпионат похожа РПЛ по уровню игры.

Уровень РПЛ точно высокий. Я могу сделать такой вывод, поскольку играл, например, в Бельгии. Как, кстати, и наш защитник Александр Филин. Мы как‑то обсуждали с ним эту тему. Если сравнивать, то РПЛ чем‑то похожа на чемпионат Нидерландов.