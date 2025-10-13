 
 
 
Оффор назвал европейский чемпионат, на который похожа РПЛ

13 октября 2025, 22:47

Форвард «Балтики» Чинонсо Оффор рассказал, на какой европейский чемпионат похожа РПЛ по уровню игры.

Уровень РПЛ точно высокий. Я могу сделать такой вывод, поскольку играл, например, в Бельгии. Как, кстати, и наш защитник Александр Филин. Мы как‑то обсуждали с ним эту тему. Если сравнивать, то РПЛ чем‑то похожа на чемпионат Нидерландов.

galem72
galem72
14 октября в 07:41
"...рпл чем‑то похожа на чемпионат Нидерландов..."

Феноменальное рассуждение у балтийского ноунейма!
Играл в Жюпиле Про Лиге, поэтому уровень рпл высокий. Ни разу не играл в Эредивизии — уровень рпл похож на нидерландскую лигу.

Ж — логика! ))
112910415
112910415
14 октября в 05:38
футбольная экспертиза - ужасно притягательное занятие ! )
CCCP1922
CCCP1922
14 октября в 03:44
Не о том думаешь, парень! Твоя задача — молотьба и хлебосдача! В смысле, ты голы забивай...
Варвар7
Варвар7
14 октября в 00:50
Чего то "Балтийцы" стали всё больше "философствовать" на различные темы - ребята покажите хороший результат в нашем чемпионате , а по его итогу, мы болельщики будем вас сравнивать с другими клубами РПЛ , и выяснять какая команда была сильней или слабей вашей...)))
