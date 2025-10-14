 
 
 
Дюков считает реальным допуск россиян до турниров до конца 2025 года

14 октября 2025, 22:37

Вероятность допуска российских футбольных клубов и сборных до международных турниров до конца 2025 года по-прежнему остается. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

12 июля Дюков сообщил, что вероятность допуска российских клубов и сборных к международным турнирам высока.

«Допуск к гонцу года? Год еще не завершен. Нужно верить всегда», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Kosmos58
Kosmos58 ответ Варвар7 (раскрыть)
15 октября в 14:07
Нас на прямую пустят на ЧМ, как не заслуженно потерпевших.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 октября в 09:56
Фантазер...)))
112910415
112910415
15 октября в 05:50
лишний оптимизм
Kosmos58
Kosmos58
15 октября в 00:51
Пока не закончится ... Всё же знают!
Николай Жунин
Николай Жунин
14 октября в 23:13
Всё зависит от РФ.
Пока без оптимизма.
Варвар7
Варвар7
14 октября в 22:54
Неутомимый оптимист - через 2,5 месяца , "рамки допуска" - плавно сместятся на первый квартал 2026года...)))
particular
particular
14 октября в 22:47
"...Нужно верить всегда...", - Саня в себя поверил...
Думает, что можно порешать как у нас...
зигзаг
зигзаг
14 октября в 22:44
И кому это надо. Смешно. Проигрывают с позором же
sihafazatron
sihafazatron
14 октября в 22:39
Закусывать надо, товарищ
Гость
