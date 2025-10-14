Дюков считает реальным допуск россиян до турниров до конца 2025 года

1760470656

14 октября 2025, 22:37

Вероятность допуска российских футбольных клубов и сборных до международных турниров до конца 2025 года по-прежнему остается. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

12 июля Дюков сообщил, что вероятность допуска российских клубов и сборных к международным турнирам высока.

«Допуск к гонцу года? Год еще не завершен. Нужно верить всегда», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.