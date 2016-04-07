Гаджиев: «Халку прощают слишком многое»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев перед матчем чемпионата России с «Зенитом» охарактеризовал нападающего петербургской команды Халка, которым интересуются в Китае.
«Халк для нашего чемпионата – большой игрок. Это очевидно и тренерам, и болельщикам, и журналистам. Был момент, когда он оказался относительно хуже готов физически, но подобное случается со всеми. Халк всегда играет с полной выкладкой. Это нормальный такой дядька, мужик! Я не вижу, чтобы он выпендривался на поле. Единственное, он постоянно „пихает“ судьям (улыбается).
Мне кажется, ему прощают слишком много. Ну, может, потому, что в „Зените“ играет. Выступал бы за „Амкар“, за такое уже давно получил бы красную карточку».
Конечно же все должны быть равны перед законом, в том числе и Халк!
Конечно же все должны быть равны перед законом, в том числе и Халк!
Прессанул ка бы невзначай...
Прессанул ка бы невзначай...
Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился впечатлениями от жизни в Грозном во время выступления за «Терек».
— Когда я только готовился к переезду в Россию, слышал, что Грозный — не самый безопасный город, что там живут люди, совершенно не похожие по характеру на нас, бразильцев. Но когда я туда приехал, не встретил никаких проблем. Это касается и города, и местных жителей, и безопасности.
Я своими глазами увидел, что все совсем не так, как многие говорят. Грозный растет очень быстрыми темпами, там я познакомился со многими людьми, поэтому воспоминания о Чечне будут у меня только положительными.
— Как вы учили русский язык? Неужели действительно Бракамонте помогал вам в этом?
— Да, Бракамонте был главным человеком, кто помог мне выучить русский язык. Процентов на 90 это его заслуга. Когда я перешел в 2010 году в «Терек», Эктор уже несколько лет играл в России и очень хорошо говорил по-русски.
Он аргентинец, наши языки немного похожи, поэтому он мне помогал не только в изучении русского. Мы проводили вместе время, он показывал мне, куда пойти, знакомил с людьми, – рассказал Маурисио.
Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился впечатлениями от жизни в Грозном во время выступления за «Терек».
— Когда я только готовился к переезду в Россию, слышал, что Грозный — не самый безопасный город, что там живут люди, совершенно не похожие по характеру на нас, бразильцев. Но когда я туда приехал, не встретил никаких проблем. Это касается и города, и местных жителей, и безопасности.
Я своими глазами увидел, что все совсем не так, как многие говорят. Грозный растет очень быстрыми темпами, там я познакомился со многими людьми, поэтому воспоминания о Чечне будут у меня только положительными.
— Как вы учили русский язык? Неужели действительно Бракамонте помогал вам в этом?
— Да, Бракамонте был главным человеком, кто помог мне выучить русский язык. Процентов на 90 это его заслуга. Когда я перешел в 2010 году в «Терек», Эктор уже несколько лет играл в России и очень хорошо говорил по-русски.
Он аргентинец, наши языки немного похожи, поэтому он мне помогал не только в изучении русского. Мы проводили вместе время, он показывал мне, куда пойти, знакомил с людьми, – рассказал Маурисио.
Больше в клубе никто не хочет и не может играть. Только Халк.
Больше в клубе никто не хочет и не может играть. Только Халк.