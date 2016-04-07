Гаджиев: «Халку прощают слишком многое»

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07 апреля 2016, 16:22

Главный тренер «Амкара» перед матчем чемпионата России с «Зенитом» охарактеризовал нападающего петербургской команды Халка, которым интересуются в Китае.

«Халк для нашего чемпионата – большой игрок. Это очевидно и тренерам, и болельщикам, и журналистам. Был момент, когда он оказался относительно хуже готов физически, но подобное случается со всеми. Халк всегда играет с полной выкладкой. Это нормальный такой дядька, мужик! Я не вижу, чтобы он выпендривался на поле. Единственное, он постоянно „пихает“ судьям (улыбается).

Мне кажется, ему прощают слишком много. Ну, может, потому, что в „Зените“ играет. Выступал бы за „Амкар“, за такое уже давно получил бы красную карточку».