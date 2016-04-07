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Гаджиев: «Халку прощают слишком многое»

07 апреля 2016, 16:22
АмкарЛоготип футбольный клуб Амкар (Пермь)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев перед матчем чемпионата России с «Зенитом» охарактеризовал нападающего петербургской команды Халка, которым интересуются в Китае.

«Халк для нашего чемпионата – большой игрок. Это очевидно и тренерам, и болельщикам, и журналистам. Был момент, когда он оказался относительно хуже готов физически, но подобное случается со всеми. Халк всегда играет с полной выкладкой. Это нормальный такой дядька, мужик! Я не вижу, чтобы он выпендривался на поле. Единственное, он постоянно „пихает“ судьям (улыбается).

Мне кажется, ему прощают слишком много. Ну, может, потому, что в „Зените“ играет. Выступал бы за „Амкар“, за такое уже давно получил бы красную карточку».

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Все комментарии
alfranza
alfranza ответ gwynb1eidd (раскрыть)
09 апреля 2016 в 17:32
Пора переименовать "Зенит" в "Халк" (из Санкт-Петербурга)
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ alfranza (раскрыть)
08 апреля 2016 в 21:55
Ну мы видели, как играет Зенит, когда Халк хандрит... Это такое унылое г...
alfranza
alfranza ответ gwynb1eidd (раскрыть)
08 апреля 2016 в 16:43
Согласна. Все они стараются под опекой Халка. Халка нет - и где они все?
Правнук Кутузова
Правнук Кутузова
08 апреля 2016 в 13:02
Амкар дома не уступит.
Рыбус__Мацей95
Рыбус__Мацей95 ответ Alihan95 (раскрыть)
08 апреля 2016 в 02:43
ТЫ ХОТЬ ЗНАЕШЬ ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО ПОЗОРИТЬ??
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ magnum3000 (раскрыть)
07 апреля 2016 в 23:04
Но без Халка, Зенит другая команда. И к сожалению Халк это больше чем пол команды...
Caniggia
Caniggia
07 апреля 2016 в 22:48
Пихать судьям - хроническая болезнь Халка.
Шуnя771
Шуnя771
07 апреля 2016 в 22:45
Конструктивная критика, это своего рода реклама, а реклама двигатель прогресса.

Конечно же все должны быть равны перед законом, в том числе и Халк!
rector
rector
07 апреля 2016 в 22:32
Известное дело - плохому танцору всегда что-то мешает.
Alihan95
Alihan95 ответ Рыбус__Мацей95 (раскрыть)
07 апреля 2016 в 21:50
Не позорь нас человек, по братски тебя прошу.
Новочек
Новочек
07 апреля 2016 в 21:42
Муслимыч верим. Вперёд Амкарчик.
makkie
makkie ответ gwynb1eidd (раскрыть)
07 апреля 2016 в 20:59
Что-то из головы вылетело...
массакрер
массакрер
07 апреля 2016 в 20:52
халк вроде никому по мордасам не стучал и ноги не уродовал а вот ему каждый матч стучат по всем местам так что не надо прогонов гаджиев
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ makkie (раскрыть)
07 апреля 2016 в 20:37
Был. Он даже в Тереке еще успел поиграть...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 апреля 2016 в 20:35
Гаджиев слегка вбросил го..на на вентилятор. Как раз накануне матча.
Прессанул ка бы невзначай...
KARE
KARE
07 апреля 2016 в 20:35
Вот так !
gwynb1eidd
gwynb1eidd
07 апреля 2016 в 20:35
Гаджиев вообще хороший мужик и тренер. Пожелаем Амкару выиграть у Зенита, ну как минимум не проиграть и чтобы судьи клоунаду не устраивали...
Петр 1
Петр 1 ответ Spartak_Rulit (раскрыть)
07 апреля 2016 в 20:26
на стакан намекаешь?)
Петр 1
Петр 1
07 апреля 2016 в 20:25
по доброму так сказал.
лолос
лолос
07 апреля 2016 в 20:22
Просто судьям дали команду не трогать Халка! На него ходят зрители, поэтому он привилегированный футболист. Как Роналду в Испании, он каждый матч там пинает соперников, а все на это закрывают глаза.
makkie
makkie ответ Рыбус__Мацей95 (раскрыть)
07 апреля 2016 в 19:56
А разве Бракамонте на тот момент еще в России был?
Андрей Филатов
Андрей Филатов
07 апреля 2016 в 19:53
так оно и есть
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
07 апреля 2016 в 19:46
Гаджиев: Я хочу предложить Зениту составить договор о сотрудничестве, а то боюсь, они без договора не выиграют..
Рыбус__Мацей95
Рыбус__Мацей95
07 апреля 2016 в 19:45
Маурисио: «Воспоминания о Чечне будут у меня только положительными»

Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился впечатлениями от жизни в Грозном во время выступления за «Терек».

— Когда я только готовился к переезду в Россию, слышал, что Грозный — не самый безопасный город, что там живут люди, совершенно не похожие по характеру на нас, бразильцев. Но когда я туда приехал, не встретил никаких проблем. Это касается и города, и местных жителей, и безопасности.

Я своими глазами увидел, что все совсем не так, как многие говорят. Грозный растет очень быстрыми темпами, там я познакомился со многими людьми, поэтому воспоминания о Чечне будут у меня только положительными.

— Как вы учили русский язык? Неужели действительно Бракамонте помогал вам в этом?

— Да, Бракамонте был главным человеком, кто помог мне выучить русский язык. Процентов на 90 это его заслуга. Когда я перешел в 2010 году в «Терек», Эктор уже несколько лет играл в России и очень хорошо говорил по-русски.

Он аргентинец, наши языки немного похожи, поэтому он мне помогал не только в изучении русского. Мы проводили вместе время, он показывал мне, куда пойти, знакомил с людьми, – рассказал Маурисио.
magnum3000
magnum3000 ответ alfranza (раскрыть)
07 апреля 2016 в 19:44
Не надо ля ля. Тот же Смольников хорош, Шатов великолепен, Дзюба старается,Гарай вообще глыба обороны, Данни всё ещё пылит, список можно продолжать!
alfranza
alfranza
07 апреля 2016 в 19:36
Халку позволяют всё. Потому что Халк ныне, как не печально, и есть Зенит(
Больше в клубе никто не хочет и не может играть. Только Халк.
patra
patra
07 апреля 2016 в 19:28
Что есть то есть, бразильцы в России любят пободаться с судьями, притом безнаказанно почти всегда. Халк не исключение, к сожалению.
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Port-Petrovsk007 (раскрыть)
07 апреля 2016 в 19:25
Понятно, Назар. Ты то сам как считаешь, Халку многое позволено или нет?
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
07 апреля 2016 в 19:23
он полностью прав разпиаренным игрокам много позволяется - но не могу сказать что халк ведет себя в этом плане само активно - если Гаджи посмотрит пару матчей с участием барселоны где игроки падают от дуновения ветра и после этого как петухи на пшено обседают судью требуя выдуманные наказания для других игроков он бы понял что халку ещё учится и учится
нечитайло
нечитайло
07 апреля 2016 в 19:11
не хорошо
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