1651001586

вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Челси». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Манчестер Юнайтед»: Шоу Люк — Травма икроножной мышцы, Погба Поль — Травма икроножной мышцы, Гринвуд Мэйсон — Не готов, Кавани Эдинсон — Травма икроножной мышцы.

«Челси»: Чилуэлл Бенжамин — Травма колена, Ковачич Матео — Травма лодыжки, Хадсон-Одои Каллум — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент «пенсионеры» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Челси» и «Манчестер Юнайтед» набрали соответственно 9 и 4 очка. Разница мячей -6 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Манчестер Юнайтед»: 1.56 — 1.50, дома 1.65 — 1.24.

«Челси»: 2.09 — 0.84, в гостях 2.19 — 0.56.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 24 апреля), а у «хозяев» лишь пять.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 0:0, 0:0, 1:3, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.00.