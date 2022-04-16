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вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лацио». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.62. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 5.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.93, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Лацио»: Педро — Травма.

«Торино»: Джиджи Коффи — Травма, Мандрагора Роландо — Травма, Прат Деннис — Травма, Фарес Мохаммед — Травма колена, Варминг Магнус — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Лацио»: Стракоша Томас — Ачерби Франческо, Габаррон Патрик Хиль, Лаццари Мануэль, Марушич Адам — Альберто Луис, Лейва Лукас, Милинкович-Савич Сергей — Андерсон Фелипе, Дзакканьи Маттиа, Иммобиле Чиро.

Запасные: Адамонис Мариус, Раду Ионуц, Рейна Пепе — Каменович Димитрие, Ромеро Кристиан, Фелипе Луис, Хисай Эльсеид — Акпа Акпро Жан-Даниэль, Башич Тома, Катальди Данило — Кабрал Артур, Моро Рауль.



«Торино»: Бериша Этрит — Бремер Глейсон, Иццо Армандо, Родригес Рикардо — Айна Ола, Брекало Йосип, Войвода Мергим, Лукич Саша, Побега Томмазо, Риччи Джакомо — Белотти Андреа.

Запасные: Джемелло Лука, Зима Лукаш, Милинкович-Савич Ваня — Ансальди Кристиан, Буонджорно Алессандро, Синго Вильфрид — Линетти Кароль — Дзадза Симоне, Пеллегри Пьетро, Пьяца Марко, Санабрия Антонио, Сек Демба.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Быки» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей «Лацио» и «Торино» набрали соответственно 12 и 6 очков. Разница мячей +5 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лацио»: 2.00 — 1.47, дома 2.33 — 1.27.

«Торино»: 1.13 — 0.97, в гостях 0.53 — 0.93.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.62.