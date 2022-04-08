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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Милан». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.90. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 4.15.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.75, а за «верх» — 2.07.

Пропускают матч

«Торино»: Джиджи Коффи — Травма, Прат Деннис — Травма, Фарес Мохаммед — Травма колена, Санабрия Антонио — Травма.

«Милан»: Кьер Симон — Травма колена, Флоренци Алессандро — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Торино»: Бериша Этрит — Бремер Глейсон, Иццо Армандо, Родригес Рикардо — Брекало Йосип, Войвода Мергим, Лукич Саша, Мандрагора Роландо, Побега Томмазо, Синго Вильфрид — Белотти Андреа.

Запасные: Джемелло Лука, Зима Лукаш, Милинкович-Савич Ваня — Айна Ола, Ансальди Кристиан, Буонджорно Алессандро, Риччи Джакомо — Линетти Кароль — Варминг Магнус, Пеллегри Пьетро, Пьяца Марко, Сек Демба.



«Милан»: Меньян Мик — Калабрия Давиде, Калулу Пьер, Томори Фикайо, Эрнандес Тео — Беннасер Исмаэль, Кессье Франк, Леау Рафаэл, Салемакерс Алексис, Тонали Сандро — Жиру Оливье.

Запасные: Миранте Антонио, Тэтэрушану Чиприан — Балло-Туре Фоде, Габбиа Маттео — Бакайоко Тьему, Кастильехо Самуэль, Крунич Раде — Диас Браим, Ибрагимович Златан, Мальдини Даниэль, Мессиас Жуниор, Ребич Анте.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Быки» отстают на 29 очков.

За последние пять матчей «Милан» и «Торино» набрали соответственно 11 и 5 очков. Разница мячей -1 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Торино»: 1.17 — 1.00, дома 1.80 — 1.07.

«Милан»: 1.81 — 0.94, в гостях 2.20 — 1.13.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

«Милан» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:0, 0:7, 0:0, 2:0, 1:0).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:7, 0:0, 2:0, 1:0).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

«Торино» в этом противостоянии стабильно не забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 0:7, 0:0, 2:0, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.90.