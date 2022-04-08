Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Динамо». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.95, а поражение доступно по котировке 5.90.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.78, а за «верх» — 2.05.
Пропускают матч
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Форма команд
На данный момент «бело-голубые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 19 очков.
За последние пять матчей «Динамо» и «Нижний Новгород» набрали соответственно 10 и 8 очков. Разница мячей +1 и +5 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Нижний Новгород»: 0.96 — 1.43, дома 1.00 — 1.55.
«Динамо»: 1.83 — 1.04, в гостях 2.00 — 1.18.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Гости выиграют и обе команды забьют» с коэффициентом 4.14.
Материалы по матчу
Червиченко: «„Динамо“ ещё может побороться за чемпионство», Бобровский рассудит «Ростов» и «Локомотив». Назначения на 24-й тур РПЛ, «Нижний Новгород» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (09.04.2022)