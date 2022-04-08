Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Нижний Новгород» — «Динамо» прогноз

вчера, 18:33
Шунин

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Динамо». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.95, а поражение доступно по котировке 5.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.78, а за «верх» — 2.05.

Пропускают матч

«Динамо»: Ордец Иван — Личные причины.

Форма команд

На данный момент «бело-голубые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 19 очков.

За последние пять матчей «Динамо» и «Нижний Новгород» набрали соответственно 10 и 8 очков. Разница мячей +1 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Нижний Новгород»: 0.96 — 1.43, дома 1.00 — 1.55.
«Динамо»: 1.83 — 1.04, в гостях 2.00 — 1.18.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Гости выиграют и обе команды забьют» с коэффициентом 4.14.

Материалы по матчу

Червиченко: «„Динамо“ ещё может побороться за чемпионство», Бобровский рассудит «Ростов» и «Локомотив». Назначения на 24-й тур РПЛ, «Нижний Новгород» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (09.04.2022)

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 