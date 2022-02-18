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«Ризеспор» — «Истанбул Башакшехир» прогноз

вчера, 09:30

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ризеспор». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.45. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 2.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

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Форма команд

На данный момент «серые совы» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. «Черноморские ястребы» отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Истанбул Башакшехир» и «Ризеспор» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей -3 и +1 в пользу гостей.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 1:2 или 1:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 8.30 и 6.20 соответственно.

Пять очных встреч

«Истанбул Башакшехир» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (3:0, 0:2, 1:1, 1:2, 5:0).

«Истанбул Башакшехир» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:0, 0:2, 1:1, 1:2, 5:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.60.

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Все комментарии

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вчера в 13:47
Тотал больше 2.5 пройдет.
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вчера в 11:54
Тотал больше 2.5 сыграет.
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вчера в 10:54
Футбольный клуб «Ризеспор» одержит победу.
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qq4y4k6qd64r
вчера в 09:53
Футбольный клуб «Ризеспор» выиграет матч.
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