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вчера, 09:30

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ризеспор». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.45. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 2.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Истанбул Башакшехир»: Текдемир Махмут — Травма.

Форма команд

На данный момент «серые совы» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. «Черноморские ястребы» отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Истанбул Башакшехир» и «Ризеспор» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей -3 и +1 в пользу гостей.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 1:2 или 1:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 8.30 и 6.20 соответственно.

Пять очных встреч

«Истанбул Башакшехир» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (3:0, 0:2, 1:1, 1:2, 5:0).

«Истанбул Башакшехир» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:0, 0:2, 1:1, 1:2, 5:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.60.