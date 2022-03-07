«Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.03.2022)

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сегодня, 17:30

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Шеффилд Юнайтед» фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 2.07. Вероятность победы «Мидлсбро» оценивается в 3.70, а за ничью выставлена котировка 3.25.

Между тем, аналитики склоняются к низкой результативности этого матча. Ставки на ТМ(2,5) голов идут по коэффициенту 1.83, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» принимает участие в борьбе за место плей-офф. Прямо сейчас «клинки» базируются на седьмой строчке рейтинга, набрав 54 очка. В текущем розыгрыше чемпионата клуб одержал 15 побед, девять раз сыграл вничью и проиграл 10 матчей своим оппонентам.

Стоит выделить, что за два минувших тура футболисты «Шеффилд Юнайтед» заработали только два балла. После гостевого поражения от «Миллуолла» (0:1) команда упустила домашнюю победу над «Ноттингем Форест» (1:1).

«Мидлсбро» опережает грядущего соперника на один балл, находясь на шестой позиции рейтинга. По ходу проведения кампании клуб организовал 16 выигрышей, семь ничьих и допустил 11 поражений.

Фиксируем, что в трех последних турах чемпионата «Мидлсбро» заработал 6 из возможных 9 очков. Между победными матчами с «Лутон Тауном» (2:1) и «Вест Бромвичем» (2:1) команда уступила в гостях «Барнсли» (2:3).

Информация для ставок

«Мидлсбро» забивал и пропускал голы в 4 прошлых матчах всех турниров

«Шеффилд Юнайтед» забивал минимум один гол в 4 из предыдущих 5 домашних матчей лиги

Соперники обменивались голами в 2 из предыдущих 3 очных встречах

Прогноз

Ставка на «обе забьют – да» кажется оптимальным вариантом на эту игру. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.80.