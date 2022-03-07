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«Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.03.2022)

сегодня, 17:30
Шеффилд Юнайтед

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Шеффилд Юнайтед» фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 2.07. Вероятность победы «Мидлсбро» оценивается в 3.70, а за ничью выставлена котировка 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.073.324.11
Мелбет 2.09 3.34 3.86
1XBET 2.09 3.34 3.86
BetBoom 2.09 3.32 3.72

Между тем, аналитики склоняются к низкой результативности этого матча. Ставки на ТМ(2,5) голов идут по коэффициенту 1.83, ТБ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» принимает участие в борьбе за место плей-офф. Прямо сейчас «клинки» базируются на седьмой строчке рейтинга, набрав 54 очка. В текущем розыгрыше чемпионата клуб одержал 15 побед, девять раз сыграл вничью и проиграл 10 матчей своим оппонентам.

Стоит выделить, что за два минувших тура футболисты «Шеффилд Юнайтед» заработали только два балла. После гостевого поражения от «Миллуолла» (0:1) команда упустила домашнюю победу над «Ноттингем Форест» (1:1).

«Мидлсбро» опережает грядущего соперника на один балл, находясь на шестой позиции рейтинга. По ходу проведения кампании клуб организовал 16 выигрышей, семь ничьих и допустил 11 поражений.

Фиксируем, что в трех последних турах чемпионата «Мидлсбро» заработал 6 из возможных 9 очков. Между победными матчами с «Лутон Тауном» (2:1) и «Вест Бромвичем» (2:1) команда уступила в гостях «Барнсли» (2:3).

Информация для ставок

  • «Мидлсбро» забивал и пропускал голы в 4 прошлых матчах всех турниров
  • «Шеффилд Юнайтед» забивал минимум один гол в 4 из предыдущих 5 домашних матчей лиги
  • Соперники обменивались голами в 2 из предыдущих 3 очных встречах

Прогноз

Ставка на «обе забьют – да» кажется оптимальным вариантом на эту игру. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.55 1.81 2.08
Мелбет 1.83 2.08
1XBET 1.83 2.08
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:33
Ещё недавно Шеффилд Юнайтед всех нас поражал своей игрой в новом году, и прежде всего в обороне, как внезапно, в последних двух турах, мы наблюдаем всего 1 набранный балл, что и приводить к тому, что расположение команды в турнирной таблицы слегка изменилось в худшую сторону. В предыдущем прогнозе я уже отмечал, что Шеффилд крайне неоднозначно выступает в атакующей трети поля, не только плохо реализуя моменты, но и имея дефицит в создании опасных ситуаций у ворот соперника. ... Хозяева столкнулись с кризисом, который рано или поздно должен был ущипнуть их за задницу, учитывая то, что они свято уповают на защитников какой уже матч. А Мидлсбро наоборот воспрял духом, и явно имеет план, который уже срабатывал против Шеффилда в этом сезоне. Думаю мы вновь увидим сухой матч на голы, а гости вряд ли отдадут три очка в руки своему прямому конкуренту....Мо прогноз: Х2
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