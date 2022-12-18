Аргентина – Франция. Прогноз на матч чемпионата мира (18.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры не видят фаворита в финальном матче ЧМ-2022. Ставки на победу Аргентины в основное время можно сыграть по коэффициенту 2.80, а успех Франции оценивается в 2.85. Ничейный исход котируется в 3.14.
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3 : 3
4 : 2 по пенальти
вчера, 18:00
Аналитик БК Лига Ставок считают, что команды установят лимит на голы в титульном противостоянии. Ставки на ТМ(2,5) можно разместить по котировке 1.61, ТБ(2,5) – 2.20.
Форма команд
Поражения от Саудовской Аравии (1:2) в стартовом туре стало единственным для Аргентины на ЧМ-2022. После этой неудачи команда обыграла в группе Мексику (2:0) и Польшу (2:0), получив путевку в плей-офф.
В 1/8 финала коллектив Лионеля Скалони на классе прошел Австралию (2:1), а в четвертьфинале аргентинцы смогли сломить сопротивление Нидерландов по итогам серии пенальти. В полуфинале представитель Южной Америки не оставил шансов Хорватии, забив сопернику три безответных гола.
Франция сходу задала успешный тренд на чемпионате мира в Катаре. Обыграв Австралию (4:1) и Данию (2:1) в стартовых турах группового раунда, команда Дидье Дешама гарантировала себе первое место квартета и уступила Тунису (0:1) в заключительном туре без должной мотивации.
В 1/8 финала действующие чемпионы мира уверенно разобрались с Польшей (3:1), после чего последовала сложная победа над Англией (2:1). Полуфинальный матч против Марокко французы выиграли на классе со счетом 2:0.
Информация для ставок
- Франция пропускала голы в 4 из 6 матчей ЧМ-2022
- Аргентина забивала и пропускала голы в 2 из 3 матчей плей-офф
- На ЧМ-2018 Франция победила Аргентину со счетом 4:3
Прогноз
В атаке Аргентины и Франции предостаточно футболистов, которые могут в одиночку решать голевые моменты. Поэтому, на финальный матч ЧМ-2022 мы предлагаем поставит на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.91 в БК Лига Ставок.