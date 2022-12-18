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Аргентина – Франция. Прогноз на матч чемпионата мира (18.12.2022)

вчера, 08:32
Франция

Ставки букмекеров

Букмекеры не видят фаворита в финальном матче ЧМ-2022. Ставки на победу Аргентины в основное время можно сыграть по коэффициенту 2.80, а успех Франции оценивается в 2.85. Ничейный исход котируется в 3.14.

Чемпионат мира 2022
Аргентина
Франция
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
3 : 3
4 : 2 по пенальти
вчера, 18:00
ВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.793.162.86
1XBET 2.78 3.22 2.89

Аналитик БК Лига Ставок считают, что команды установят лимит на голы в титульном противостоянии. Ставки на ТМ(2,5) можно разместить по котировке 1.61, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Поражения от Саудовской Аравии (1:2) в стартовом туре стало единственным для Аргентины на ЧМ-2022. После этой неудачи команда обыграла в группе Мексику (2:0) и Польшу (2:0), получив путевку в плей-офф.

В 1/8 финала коллектив Лионеля Скалони на классе прошел Австралию (2:1), а в четвертьфинале аргентинцы смогли сломить сопротивление Нидерландов по итогам серии пенальти. В полуфинале представитель Южной Америки не оставил шансов Хорватии, забив сопернику три безответных гола.

Франция сходу задала успешный тренд на чемпионате мира в Катаре. Обыграв Австралию (4:1) и Данию (2:1) в стартовых турах группового раунда, команда Дидье Дешама гарантировала себе первое место квартета и уступила Тунису (0:1) в заключительном туре без должной мотивации.

В 1/8 финала действующие чемпионы мира уверенно разобрались с Польшей (3:1), после чего последовала сложная победа над Англией (2:1). Полуфинальный матч против Марокко французы выиграли на классе со счетом 2:0.

Информация для ставок

  • Франция пропускала голы в 4 из 6 матчей ЧМ-2022
  • Аргентина забивала и пропускала голы в 2 из 3 матчей плей-офф
  • На ЧМ-2018 Франция победила Аргентину со счетом 4:3

Прогноз

В атаке Аргентины и Франции предостаточно футболистов, которые могут в одиночку решать голевые моменты. Поэтому, на финальный матч ЧМ-2022 мы предлагаем поставит на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.91 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.75 1.65 2.37 1.31 3.66
1XBET 4.21 1.25
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