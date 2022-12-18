Аргентина – Франция. Прогноз на матч чемпионата мира (18.12.2022)

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вчера, 08:32

Ставки букмекеров

Букмекеры не видят фаворита в финальном матче ЧМ -2022. Ставки на победу Аргентины в основное время можно сыграть по коэффициенту 2.80, а успех Франции оценивается в 2.85. Ничейный исход котируется в 3.14.

Аналитик БК Лига Ставок считают, что команды установят лимит на голы в титульном противостоянии. Ставки на ТМ(2,5) можно разместить по котировке 1.61, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Поражения от Саудовской Аравии (1:2) в стартовом туре стало единственным для Аргентины на ЧМ -2022. После этой неудачи команда обыграла в группе Мексику (2:0) и Польшу (2:0), получив путевку в плей-офф.

В 1/8 финала коллектив Лионеля Скалони на классе прошел Австралию (2:1), а в четвертьфинале аргентинцы смогли сломить сопротивление Нидерландов по итогам серии пенальти. В полуфинале представитель Южной Америки не оставил шансов Хорватии, забив сопернику три безответных гола.

Франция сходу задала успешный тренд на чемпионате мира в Катаре. Обыграв Австралию (4:1) и Данию (2:1) в стартовых турах группового раунда, команда Дидье Дешама гарантировала себе первое место квартета и уступила Тунису (0:1) в заключительном туре без должной мотивации.

В 1/8 финала действующие чемпионы мира уверенно разобрались с Польшей (3:1), после чего последовала сложная победа над Англией (2:1). Полуфинальный матч против Марокко французы выиграли на классе со счетом 2:0.

Информация для ставок

Франция пропускала голы в 4 из 6 матчей ЧМ -2022

-2022 Аргентина забивала и пропускала голы в 2 из 3 матчей плей-офф

На ЧМ -2018 Франция победила Аргентину со счетом 4:3

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