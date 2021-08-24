«Истанбул Башакшехир» — «Кайсериспор»: прогноз на матч чемпионата Турции (28.08.2021)

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сегодня, 14:21

В третьем туре чемпионата Турции «Истанбул» на домашней арене сыграет против «Кайсериспора».

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы считают «Истанбул» фаворитом грядущего поединка. Ставки на победу хозяев БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.00, ничья идет за 3.62, а победа «Кайсериспора» отмечена котировкой 4.00.

Что касается результативности, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового формата поединка. Вариант ставки ТМ(2,5) голов отмечен коэффициентом 1.81, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

Проект «Истанбула» заметно сбавил обороты. После чемпионского сезона и участие в Лиге чемпионов команда вела борьбу за выживание в предыдущем чемпионате.

Новый сезон в национальном чемпионате «Истанбул» начал с провальных результатов. После стартового поражения дома от «Аланьяспора» (0:1) команда проиграла на выезде «Коньяспору» (1:2), обосновавшись в группе аутсайдеров.

«Кайсериспор», отпустив своего игрока в чемпионат РПЛ , не может похвастаться успешными результатами в новом сезоне чемпионата Турции. В первом туре «красно-желтые» без особых претензий на очки уступили в гостях дебютанту «Алтаю» (0:3).

Информация для ставок

• «Истанбул» побеждал «Кайсериспор» в 5 из 6 прошлых матчей на своем поле

• «Кайсериспор» не забивал голы в 3 предыдущих поединках на стадионе «Истанбула»

• В 3 прошлых очных встречах команд выиграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Предлагаем ставку на победу «Истанбула» с нулевой форой, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.53.