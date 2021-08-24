«Истанбул Башакшехир» — «Кайсериспор»: прогноз на матч чемпионата Турции (28.08.2021)

В третьем туре чемпионата Турции «Истанбул» на домашней арене сыграет против «Кайсериспора».
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28 августа 2021, 19:15
суббота
Ставки букмекеров
Букмекерские конторы считают «Истанбул» фаворитом грядущего поединка. Ставки на победу хозяев БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.00, ничья идет за 3.62, а победа «Кайсериспора» отмечена котировкой 4.00.
Что касается результативности, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового формата поединка. Вариант ставки ТМ(2,5) голов отмечен коэффициентом 1.81, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Проект «Истанбула» заметно сбавил обороты. После чемпионского сезона и участие в Лиге чемпионов команда вела борьбу за выживание в предыдущем чемпионате.
Новый сезон в национальном чемпионате «Истанбул» начал с провальных результатов. После стартового поражения дома от «Аланьяспора» (0:1) команда проиграла на выезде «Коньяспору» (1:2), обосновавшись в группе аутсайдеров.
«Кайсериспор», отпустив своего игрока в чемпионат РПЛ, не может похвастаться успешными результатами в новом сезоне чемпионата Турции. В первом туре «красно-желтые» без особых претензий на очки уступили в гостях дебютанту «Алтаю» (0:3).
Информация для ставок
• «Истанбул» побеждал «Кайсериспор» в 5 из 6 прошлых матчей на своем поле
• «Кайсериспор» не забивал голы в 3 предыдущих поединках на стадионе «Истанбула»
• В 3 прошлых очных встречах команд выиграла ставка ТМ(2,5)
Прогноз
Предлагаем ставку на победу «Истанбула» с нулевой форой, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.53.