«Салернитана» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (19.02.2022)

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вчера, 18:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры без проблем определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет. Сенсационная победа «Салернитаны» оценивается по коэффициенту 9.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.35.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.28. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 2.1.

Форма команд

«Салернитана» два последних поединка провела мирно, расписав голевые ничьи со «Специей» (2:2) и «Дженоа» (1:1). Данные результаты никак не помогли команде улучшить турнирное положение, она по-прежнему замыкает турнирную таблицу чемпионата.

«Милан» расположился на первом месте в таблице, имея на один балл и одну игру больше, чем у принципиального конкурента «Интера». Коллектив был надежен в обороне в последнем туре и одержал сухую победу над «Сампдорией» со счетом (1:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает четыре игры

«Милан» выиграл три встречи вряд

Все минувшие очные поединки закончились победой «Милана»

В пяти из шести последних матчах с участием «Салернитаны» был зафиксирован результат ТБ 2.5

Прогноз

Встреча двух коллективов абсолютного разного уровня. Нас ожидает игра с однозначным доминированием гостевой команды. Скорее всего, «Милан» победит без проблем, поставить на успех «россонери» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.92.