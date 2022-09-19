Словакия — Азербайджан. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

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вчера, 13:57

Ставки букмекеров

В этом матче домашняя команда является фаворитом. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает поставить на победу словаков с форой (-1) по коэффициенту 1.6, неожиданную победу Азербайджана можно взять за 8.2. Ничья оценивается по коэффициенту 4.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.88. Небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

Сборная Словакии в минувшем туре Лиги наций побывала в Казахастане и сразилась с местной национальной сборной. Зацепиться за очки не удалось, минимальное поражение (1:2) и второе место по итогам четырех туров.

Азербайджан в середине июня прервал свою затянувшуюся безвыигрышную серию, уверенно обыграв на своем поле Беларусь со счетом (2:0). Чуть ранее команда дома принимала нынешнего соперника и была вынуждена отдать три очка, так как потерпела неудачу (0:1). В данной встрече футболисты настраиваются взять реванш и порадовать болельщиков положительным результатом.

Информация для ставок

Словакия одержала четыре победы в последних шести играх

У Азербайджана лишь одна победа в последних 14 матчах

Три минувшие очные встречи завершились победой Словакии

Пять из шести последних поединков Словакии и шесть из семи Азербайджана закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нет сомнений, в том, что нас ждет поединок с превосходством домашнего коллектива. Предлагаем поставить на победу сборной Словакии с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.6.