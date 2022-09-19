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Словакия — Азербайджан. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

вчера, 13:57
Словакия

Ставки букмекеров

В этом матче домашняя команда является фаворитом. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает поставить на победу словаков с форой (-1) по коэффициенту 1.6, неожиданную победу Азербайджана можно взять за 8.2. Ничья оценивается по коэффициенту 4.6.

Лига Наций 2022/2023
Словакия
Азербайджан
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
- : -
22 сентября 2022, 21:45
четверг
ВыигрышПроигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.394.669.49
Лига Ставок 1.41 4.70 8.40
Мелбет 1.38 4.60 8.60
1XBET 1.38 4.60 8.60

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.88. Небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

Сборная Словакии в минувшем туре Лиги наций побывала в Казахастане и сразилась с местной национальной сборной. Зацепиться за очки не удалось, минимальное поражение (1:2) и второе место по итогам четырех туров.

Азербайджан в середине июня прервал свою затянувшуюся безвыигрышную серию, уверенно обыграв на своем поле Беларусь со счетом (2:0). Чуть ранее команда дома принимала нынешнего соперника и была вынуждена отдать три очка, так как потерпела неудачу (0:1). В данной встрече футболисты настраиваются взять реванш и порадовать болельщиков положительным результатом.

Информация для ставок

  • Словакия одержала четыре победы в последних шести играх
  • У Азербайджана лишь одна победа в последних 14 матчах
  • Три минувшие очные встречи завершились победой Словакии
  • Пять из шести последних поединков Словакии и шесть из семи Азербайджана закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нет сомнений, в том, что нас ждет поединок с превосходством домашнего коллектива. Предлагаем поставить на победу сборной Словакии с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.53 1.83 2.05 1.44 2.90
Лига Ставок 2.65 1.47 1.80 1.98 1.47 2.65
Мелбет 1.82 2.05
1XBET 1.82 2.05
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:57
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
Гость
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