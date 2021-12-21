«Херенвен» — «Фейеноорд». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (22.12.2021)

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21 декабря 2021, 17:29

В рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов «Херенвен» примет «Фейеноорд». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Фейеноорд». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается в 4.30, а победа хозяев в 5.50.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Херенвен» идет на девятой строчке в турнирной таблице, в активе клуба 25 пунктов. У команды семь побед, четыре ничейных результата и шесть поражений. «Херенвен» забил 20 голов и пропустил 22 мяча. В последних встречах этот нидерландский коллектив выиграл у «Камбюра» (1:2), а также сыграл вничью со «Спартой» (0:0) и обыграл «Хераклес» (0:1).

«Фейеноорд» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба 36 пунктов. У команды 11 побед, три ничейных результата и три поражения. Всего коллектив забил 39 голов и пропустил 17 мячей. В последних встречах «Фейеноорд» проиграл «Аяксу» (0:2), а также сыграл вничью с «Гронингеном» (1:1) и одолел «Фортуну» (5:0).

Информация для ставок

«Фейеноорд» не побеждает три поединка кряду

«Херенвен» не проигрывает вот уже шесть игр подряд

У «Фейеноорда» два забитых мяча в последних трех поединках

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на «тотал забитых мячей больше 3.5» по коэффициенту 2.55. В чемпионате Нидерландов всегда много забитых мячей, а эти команды являются одними из лучших в атаке. Здесь точно будет минимум несколько мячей с одной и с другой стороны.