«Херенвен» — «Фейеноорд». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (22.12.2021)

В рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов «Херенвен» примет «Фейеноорд». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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0 : 3
завершен
22 декабря 2021, 20:45
среда
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Фейеноорд». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается в 4.30, а победа хозяев в 5.50.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Херенвен» идет на девятой строчке в турнирной таблице, в активе клуба 25 пунктов. У команды семь побед, четыре ничейных результата и шесть поражений. «Херенвен» забил 20 голов и пропустил 22 мяча. В последних встречах этот нидерландский коллектив выиграл у «Камбюра» (1:2), а также сыграл вничью со «Спартой» (0:0) и обыграл «Хераклес» (0:1).
«Фейеноорд» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба 36 пунктов. У команды 11 побед, три ничейных результата и три поражения. Всего коллектив забил 39 голов и пропустил 17 мячей. В последних встречах «Фейеноорд» проиграл «Аяксу» (0:2), а также сыграл вничью с «Гронингеном» (1:1) и одолел «Фортуну» (5:0).
Информация для ставок
- «Фейеноорд» не побеждает три поединка кряду
- «Херенвен» не проигрывает вот уже шесть игр подряд
- У «Фейеноорда» два забитых мяча в последних трех поединках
Прогноз
Букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на «тотал забитых мячей больше 3.5» по коэффициенту 2.55. В чемпионате Нидерландов всегда много забитых мячей, а эти команды являются одними из лучших в атаке. Здесь точно будет минимум несколько мячей с одной и с другой стороны.