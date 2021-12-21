ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыНидерланды. Эредивизие 2021/2022

«Херенвен» — «Фейеноорд». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (22.12.2021)

21 декабря 2021, 17:29

В рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов «Херенвен» примет «Фейеноорд». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.474.591.52
Фонбет 6.40 4.70 1.45
Мелбет 6.35 4.80 1.47
1XBET 6.35 4.80 1.47

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Фейеноорд». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается в 4.30, а победа хозяев в 5.50.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Херенвен» идет на девятой строчке в турнирной таблице, в активе клуба 25 пунктов. У команды семь побед, четыре ничейных результата и шесть поражений. «Херенвен» забил 20 голов и пропустил 22 мяча. В последних встречах этот нидерландский коллектив выиграл у «Камбюра» (1:2), а также сыграл вничью со «Спартой» (0:0) и обыграл «Хераклес» (0:1).

«Фейеноорд» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба 36 пунктов. У команды 11 побед, три ничейных результата и три поражения. Всего коллектив забил 39 голов и пропустил 17 мячей. В последних встречах «Фейеноорд» проиграл «Аяксу» (0:2), а также сыграл вничью с «Гронингеном» (1:1) и одолел «Фортуну» (5:0).

Информация для ставок

  • «Фейеноорд» не побеждает три поединка кряду
  • «Херенвен» не проигрывает вот уже шесть игр подряд
  • У «Фейеноорда» два забитых мяча в последних трех поединках

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на «тотал забитых мячей больше 3.5» по коэффициенту 2.55. В чемпионате Нидерландов всегда много забитых мячей, а эти команды являются одними из лучших в атаке. Здесь точно будет минимум несколько мячей с одной и с другой стороны.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.65 1.85 2.06
Мелбет 2.39 1.55
1XBET 2.07 1.85
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021 Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября 2021 Комментарии25
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноября 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
Gahi
Gahi
21 декабря 2021 в 23:36
Победа команды "Фейеноорд" и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100