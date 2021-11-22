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«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

22 ноября 2021, 16:10
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«Мальме» играет против «Зенита» в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Лига чемпионов 2021/2022
Мальме
Зенит
1 : 1
завершен
23 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.023.701.94
Мелбет 4.60 3.82 1.81
BetBoom 4.87 3.97 1.74

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Зенит». Поставить на победу клуба из Санкт-Петербурга можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа хозяев в 3.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Зенит» выступает в группе H. В этой группе команда из Санкт-Петербурга смогла набрать всего три балла. Клуб расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе российской футбольной команды — одна победа и три поражения. Всего у «Зенита» шесть забитых и шесть пропущенных.

«Мальме» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе команды — ни одного балла. Клуб из Швеции не выиграл ни одного поединка, ни разу не играл вничью и проиграл в четырех матчах. Всего у «Мальме» 12 пропущенных и ни одного забитого мяча.

Информация для ставок

● «Мальме» проиграл один матч из последних пяти
● «Зенит» проиграл один матч из последних пяти
● У «Мальме» четыре забитых в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.70. «Зенит» хорошо играет против таких команд, как «Мальме».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.34 1.34 2.14 1.75 1.68 2.26
Мелбет 2.07 1.85
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Все комментарии
112910415
112910415
23 ноября в 18:17
что-то близко к ничьей
Kosmos58
Kosmos58
23 ноября в 10:43
Ничья и мы на 3-м месте! Ура? Дожили!
Александр Апалько
Александр Апалько
22 ноября в 21:52
А вообще, конечно, поболею за Зенит и пожелаю им победы
Александр Апалько
Александр Апалько
22 ноября в 21:50
Что-то мне подсказывает, что Зенит может проиграть и поставить под угрозу выход в ЛЕ
Gahi
Gahi
22 ноября в 18:31
Победа команды Зенит в этом матче. Удачи
vy36aypj6f8s
vy36aypj6f8s
22 ноября в 17:27
Футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) одержит победу.
7ajm4t7e2w74
7ajm4t7e2w74
22 ноября в 17:27
Футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) выиграет матч.
Goosfraba
Goosfraba
22 ноября в 16:26
Эх, ничейку скатают. Зенит на выезде в ЛЧ ваще никакой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 ноября в 16:25
Зенит победит счёт 0-2
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