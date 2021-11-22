«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

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22 ноября 2021, 16:10

«Мальме» играет против «Зенита» в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА . Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Зенит». Поставить на победу клуба из Санкт-Петербурга можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа хозяев в 3.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Зенит» выступает в группе H. В этой группе команда из Санкт-Петербурга смогла набрать всего три балла. Клуб расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе российской футбольной команды — одна победа и три поражения. Всего у «Зенита» шесть забитых и шесть пропущенных.

«Мальме» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе команды — ни одного балла. Клуб из Швеции не выиграл ни одного поединка, ни разу не играл вничью и проиграл в четырех матчах. Всего у «Мальме» 12 пропущенных и ни одного забитого мяча.

Информация для ставок

● «Мальме» проиграл один матч из последних пяти

● «Зенит» проиграл один матч из последних пяти

● У «Мальме» четыре забитых в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.70. «Зенит» хорошо играет против таких команд, как «Мальме».